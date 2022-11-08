Сибирский дилер Renault и Nissan занялся китайскими автомобилями

В Томске назначен новый официальный дилер китайской марки CHERY. Им стала группа компаний «Атом Авто», в портфеле которой есть бренды Renault, Nissan, Skoda.

Напомним, что группа компаний «Атом Авто» является сравнительно молодым участником томского авторынка. Полнофункциональные дилерские центры Renault и Nissan («Атом Авто» и «Астра Моторз» соответственно) она открыла в 2020 году, дилерский центр Skoda («АДТ-Авто») – в 2021 году. Все три салона расположились в реконструированном здании на улице Мостовой.

Объект на Мостовой изначально строился местной группой компаний «Автосан», которая продавала там автомобили Hyundai. Вместе с тем, в 2017-2018 годах дилерские договора между ГК «Автосан» и российскими дистрибьюторами Renault, Nissan, Mitsubishi, Hyundai были расторгнуты. Таким образом, группа компаний «Автосан» покинула сегмент официального дилерства – бренды Renault и Nissan впоследствии перешли к ГК «Атом Авто», Hyundai – к ГК Elke, а Mitsubishi – к Автоцентру «Сто Коней».

Вместе с тем, спустя 2 года после запуска первых салонов компании Renault и Nissan объявили об уходе с российского рынка. Таким образом, сибирские дилеры этих марок встали перед необходимостью поиска новых партнеров. В частности в Абакане вместо салона Renault открыл свои двери салон китайского бренда Geely. В свою очередь в случае с Томском речь идет о бренде CHERY. Соответствующая информация размещена на сайте дистрибьютора китайской марки.

В настоящее время официальным дилером бренда кроме «Чери Центр АДТ Север» на Мостовой является также «Чери Центр АДС» на улице Больничной.

По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2022 года в Томской области было зарегистрировано 78 новых автомобилей CHERY. Для сравнения: в Алтайском крае за этот же период было зарегистрировано 130, а в Иркутской области – 464 новых автомобилей CHERY.

Напомним, что 3 месяца назад в Томске также открылся официальный дилер Geely — им стал Автоцентр «Сто Коней».

По данным Rusprofile, основным учредителем (доля — 90%) компаний «Атом Авто Томск», «Астра Моторз Томск» и «Алмаз Драйв Томск» является ООО «АЦМ» (владельцы — товарищество с ограниченной ответственностью «Авто Трейдер» и «Апастрон холдинг ЛТД»). Оставшиеся 10% — у самарского предпринимателя Владимира Наприенко. Генеральным директором компаний является Денис Пичкур, до этого возглавлявший «Эксперт-Авто», официального дилера Hyundai в Новосибирске.

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