Калининградский завод «АВТОТОР» начинает поставки автомобилей Kaiyi и BAIC в Сибирь

Как стало известно «Континенту Сибирь», компания «Центр НСК» стала официальным дилером брендов Kaiyi и BAIC в Новосибирске. Первые автомобили появятся уже в начале сентября. В дальнейшем в городе появятся и другие дилеры указанных марок.

Автомобили китайских брендов Kaiyi и BAIC на сегодня выпускаются в Калининграде на заводе «АВТОТОР». В частности Kaiyi является дочерним брендом корпорации CHERY. Его модельная линейка на сегодня состоит из седана E5 (согласно сайту, стоимость от 2,1 млн руб) и уже в сентябре дополнится компактными кроссоверами X3 и X3 Pro. Непосредственно седан Е5 с колесной базой в 2,7 метра оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT). До конца также ожидается появление среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun.

Что касается BAIC, то его модельный ряд на сегодня состоит из седана U5 Plus (от 1,7 млн рублей, по данным дистрибьютора), кроссовера X35 (от 1,7 млн), внедорожника BJ40 (от 3,76 млн). Ожидается дальнейшее расширение модельных линеек обоих марок.

Ранее «АВТОТОР» активно развивал присутствие марок Kaiyi и BAIC до Урала, но долгое время не назначал дилеров в Сибири. По словам сибирских участников рынка, такая задержка была связана с выстраиванием логистических цепочек. Теперь этот вопрос решен, поэтому завод стал назначать первых дилеров в СФО.

По данным сайта Kaiyi и BAIC в России, официальным дилером марок в Новосибирске стала компания «Центр НСК» (официальный дилер Kia, Nissan в Новосибирске, входит в самарскую ГК «Эксперт»). Kaiyi и BAIC, по данным дилера, будут располагаться в здании, которое ранее занимал японский бренд Nissan, покинувший российский рынок, и будут иметь отдельные шоу-румы. Первые поставки автомобилей ожидаются уже в начале сентября.

Помимо «Центра НСК» в Новосибирске ожидается появление и других официальных дилеров Kaiyi и BAIC. Напомним, что у китайской марки CHERY в городе сейчас 3 официальных дилера, а ранее было 4. Поэтому ожидается, что у Kaiyi и BAIC в дальнейшем будет сопоставимое число партнеров.

Как ранее писал «Континент Сибирь», в Кемерове и Новокузнецке в сентябре также ожидается запуск дилерских центров Kaiyi и BAIC ─ их будет официально представлять возглавляемая Сергем Маляновым ГК «Картель Авто».

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