Первые автомобили «Москвич» появятся в Сибири до конца января

Завод «Москвич» начинает экспансию в Сибири. В числе первых городов, где появится дилер марки, будет Кемерово. Как стало известно «Континенту Сибирь», официальным дилером «Москвича» в этом регионе станет крупнейший местный автодилер «Сибинпэкс».

Салон «Москвича» группы компаний «Сибинпэкс» в Кемерове будет располагаться на площадке бывшего салона французской марки Renault, ушедшей из России. Стоит отметить, что в 2022 году Кузбасс стал одним из лидеров Сибири по количеству регистраций автомобилей Renault – по данным агентства «Автостат Инфо», марка уступила по объемам только LADA, Hyundai и Kia.

Помимо Renault ГК «Сибинпэкс» официально представляет Audi, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Skoda, Hyundai, HAVAL в Кемерове, DFM, Lifan, HAVAL, Isuzu, Changan, УАЗ в Новокузнецке. Входящая в состав ГК «Сибинпэкс» компания «Сибтрансавто» официально представляет в Новосибирске Changan, CHERY, HAVAL. В 2022 году ГК «Сибинпэкс» также победила в тендере на дилерство китайского бренда TANK в Кузбассе.

Как сообщает «Москвич», автомобили будут отгружены новым дилерам уже до конца января. Кроме Кузбасса в ближайшее время ожидается запуск салона в Новосибирске.

«На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться. В октябре был проведен тендер на выбор дилеров сети «Москвич», и сейчас мы постепенно подводим его итоги. В декабре мы начали отгрузки автомобилей Москвич в 11 московских дилерских центров. Теперь мы рады объявить наших первых партнеров в крупных региональных центрах», – отметил директор завода Дмитрий Пронин. Его комментарии приводит пресс-служба «Москвича». До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России. Ранее среди приоритетных городов Сибири назывались Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Омск.

До марта 2022 года московским автозаводом владела французская компания Renault. Весной организация объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» перешел в собственность правительства Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Технологическим партнером завода стал китайский производитель JAC. Модельный ряд «Москвича» состоит из модели «Москвич 3» (аналог JAC JS4). Он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач, либо вариатором CVT. В дальнейшем появится версия с электродвигателем. Стоимость автомобиля составит от 1,97 млн рублей. В дальнейшем под маркой «Москвич» планируется производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

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