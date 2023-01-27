«Москвич» назначил сразу двоих дилеров в одном из сибирских городов-миллионников

Автомобильный завод «Москвич» вслед за Кемерово и Новосибирском анонсировал выход в Красноярск и Омск. Примечательно, что Омск стал единственным городом Сибири, где речь идет об одновременном запуске сразу двух официальных дилеров.

По данным «Москвича», официальными дилерами марки в Омске стали основанный Виктором Сергеевым федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО» (официальный дилер CHERY, OMODA, Geely, Changan, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz в Омске), вышедший в этот город в 2021 году, и местная группа компаний «Альянс» (официальный дилер Hyundai, UAZ, Chevrolet в Омске).

Что касается Красноярска, то официальным дилером назначена возглавляемая Сергеем Нощиком ГК «СИАЛАВТО» (официальный дилер Renault, Kia в Красноярске и Абакане). Ранее были также назначены официальные дилеры в Новосибирске («ФАСТАР») и Кемерове (ГК «Сибинпэкс»). Примечательно, что три из четырех назначенных «Москвичом» дилеров в Сибири одновременно являлись и дилерами французской марки Renault, ушедшей с российского рынка. Таким образом, сибирские партнеры этого бренда получили приоритет в возможности официально представлять «Москвич». Исключением стала лишь ГК «Альянс», которая ранее с Renault никогда не работала.

На сегодня дилерская сеть «Москвич» представлена в России 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах. Отгрузки автомобилей, по данным завода, начнутся в феврале. Такие же сроки называют и опрошенные «Континентом Сибирь» дилеры.



«Первый этап формирования дилерской сети должен быть завершен к марту, уже сейчас мы определили наших партнеров в 23 крупных городах России. Более того, мы чувствуем необходимость расширить список городов, где будут представлены автомобили «Москвич», поэтому было принято решение увеличить их количество до 25», – отметил генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Его комментарии приводит пресс-служба компании,

По данным «Москвича», основными критериями в выборе партнеров являются «соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей, возможность обеспечить высокий уровень технического обслуживания и внедрить стандарты качества работы как сервисных служб, так и отделов продаж, готовность обеспечить высокий уровень клиентского сервиса». По данным завода, на выбор дилеров повлияли транспортная доступность и местоположение дилерского центра, а также расположение и конфигурация шоу-рума.

До марта 2022 года московским автозаводом владела французская компания Renault. Весной организация объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» перешел в собственность правительства Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Технологическим партнером завода стал китайский производитель JAC. Модельный ряд «Москвича» состоит из модели «Москвич 3» (аналог JAC JS4). Он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач, либо вариатором CVT. В дальнейшем появится версия с электродвигателем. Стоимость автомобиля составит от 1,97 млн рублей. В дальнейшем под маркой «Москвич» планируется производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

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