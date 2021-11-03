В Сибири открылся еще один дилерский центр Skoda в новом формате

Чешская марка Skoda восстановила свое присутствие в Томске. Компания «АДТ-Авто» открыла полнофункциональный дилерский центр в этом городе в новых стандартах марки. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердила PR-менеджер Skoda в России Ксения Савчук.



О том, что «АДТ-Авто» запустит дилерский центр чешского бренда в Томске, стало известно в начале 2021 года. Ее сообщал российский дистрибьютор марки, однако на тот момент не называл сроки открытия своего регионального партнера.

Новый салон расположился на улице Мостовой рядом с полнофункциональными дилерскими центрами Nissan и Renault, которые были запущены в 2020 году . Так же, как салоны Skoda в Барнауле (открыт в 2020 году) и Новокузнецке (открыт в 2021 году), томский дилерский центр “АДТ-Авто” выполнен в новых стандартах марки «Интерактив». Он предусматривает наличие интерактивного шоурума, благодаря которому можно легко сконфигурировать необходимый автомобиль и узнать всё о технических характеристиках автомобилей бренда.

Напомним, что последние несколько лет марка Skoda была не представлена в Томской области. До 2019 года ее официально представляла в регионе компания «Томскевроавто», входящая в состав ГК «ФССК» («Фермерская снабженческо-сбытовая компания»). Ее президентом является бизнесмен Александр Криворучко . Компания успешно представляла Skoda в Томске. В 2009 году «ТомскЕвроАвто», демонстрировавшая высокую долю по чешской марке у себя в регионе, даже планировала выйти с этим брендом в Новосибирск и подписала протокол о намерениях с дистрибьютором. Однако в итоге компания приняла решение отказаться от этих планов, а дилерство Skoda в Новосибирске досталось «Альт-Парку» .

С 1 января 2019 года «Томскевроавто» приняла решение отказаться от продаж Skoda в городе . Такое решение было связано с требованиями дистрибьютора по инвестированию в обновление дилерского центра для его соответствия новым корпоративным стандартам бренда. В компании отмечали, что эта сумма составляла 13-14 миллионов рублей. На сегодня в портфеле ГК «ФССК» только бренд Volkswagen, по которому за 1 полугодие 2021 года она заняла первое место среди иномарок в Томске (по данным АЕБ).

Компания «АДТ-Авто» («Алмаз Драйв Томск») имеет общих учредителей с «Атом Авто» и «Астра Моторз» – официальными дилерами Nissan и Renault в Томске. Основателем «Атом Авто» и «Астра Моторз» является предприниматель Василий Тарасов. Ранее в «Ниссан Мотор РУС» говорили о наличии у него автодилерского бизнеса в республике Крым. На сегодня основным учредителем (доля — 90%) компаний «Атом Авто Томск» и «Астра Моторз Томск», по данным системы Rusprofile, является ООО «АЦМ» (владельцы — товарищество с ограниченной ответственностью «Авто Трейдер» и «Апастрон холдинг ЛТД»). Оставшиеся 10% — у самарского предпринимателя Владимира Наприенко. Генеральным директором ГК «Атом Авто» является Денис Пичкур, ранее возглавлявший «Эксперт-Авто», официального дилера Hyundai в Новосибирске.

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