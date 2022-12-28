Традиционно в конце года «Континент Сибирь» выбирает компанию и руководителя года в строительной отрасли Новосибирской области. Пессимистичные прогнозы февраля-марта этого года, к счастью, полностью не оправдались. Сфера строительства еще раз продемонстрировала устойчивость к турбулентности в экономике. Кто в 2022 году заслужил звания «Компания года» и «Персона года» — в материале «Континента Сибирь».

«Компания года»

В Новосибирской области, по данным регионального минстроя, в 2022 году будет построено более 2 млн кв. м жилья. Для сравнения: в относительно благополучном 2021 году объем ввода жилья составил 2 243 000 кв. м. Более того, ряд застройщиков объявили о старте новых проектов: «Невский» (Холдинг TS Group), «Русское Солнце» («Стрижи»), «Тайгинский парк» (ГК «КПД-Газстрой») и другие.

В кризисные годы определяющим критерием становится стабильность. По этому параметру в Новосибирской области на протяжении последних четырех лет одним из лидеров можно считать ГК «Расцветай». В 2022 году компания увеличила количество строящихся площадей по сравнению с 2021 годом в два раза. На 1 декабря прошлого года «Расцветай» возводил 209 279 кв. м жилья. Сегодня девелопер строит 439 136 кв. м (32 дома, или более 9 тысяч квартир, на 1 декабря 2022 г.). По данным Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, на 5 сентября 2022 года ГК «Расцветай» занимала 1-е место по количеству квартир в активной фазе строительства в Новосибирской области.

Кроме того, на протяжении нескольких лет девелопер получает 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков) — максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. 2022 год не стал исключением. В этом году компания выдала ключи от квартир в трех домах — 4-й дом ЖК «Расцветай на Гоголя» (завершено строительство жилого комплекса), ЖК «Дом на Шамшиных» (дом сдан досрочно) и 25-этажный дом № 2 в ЖК «Расцветай на Красном» (квартал будет состоять из 11 домов разной этажности).

Также квартал «Расцветай на Красном» вошел в Топ-10 лучших новостроек Новосибирска, а один из его домов возглавил Топ-5 (наравне с ЖК «Тихомиров», ГК «Мета») самых высоких — 33 этажа — зданий Новосибирска, по версии ЕРЗ.

«Расцветай» активно диверсифицировал предложения на рынке жилья. Начав со строительства жилья класса комфорт и комфорт плюс, девелопер приступил к возведению клубного дома ALMOND (бизнес-класс). Также активно развивает проекты в нишах эконом и стандарт. Компания начала осваивать локации, отдаленные от центра города. Так, дочерний бренд «Расцветая» — строительная компания «Акация» (крупнопанельное домостроение) — в этом году объявила о начале строительства в Кировском районе жилого комплекса «Цветной бульвар». Кроме того, стартовали проекты в Калининском районе — кварталы «Сосновый бор», «На Кедровой» и «Акация на Игарской».

В этом году ГК «Расцветай» вышла на рынок Ленинградской области. «Расцветай в Янино» строят вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в четырех минутах от Кольцевой автомобильной дороги. Ранее компания начала строить в Москве и Московской области.

За стабильную работу, соблюдение заявленных сроков сдачи жилья, диверсификацию проектов и наращивание объема строительства «Континент Сибирь» называет «Компанией года — 2022» группу компаний «Расцветай».

Строитель года

«Персоной года» в сфере строительства в 2022 году, по большому счету, могли стать все руководители застройщиков Новосибирской области. В непростой для всех отраслей российской экономики год они сохранили коллективы и не только не остановили возведение объектов, но даже сохранили темпы строительства, а некоторые и увеличили их. Поэтому «Континент Сибирь» взял за основу такой критерий, как появление нового значимого игрока на рынке строительства жилья Новосибирска.

Как рассказывал «Континент Сибирь», в июле этого года владельцы ГК «Стрижи» Илья Поляков и Игорь Белокобыльский объявили о завершении совместной работы. Илья Поляков продал свою долю в компании второму участнику тандема и вышел на рынок как самостоятельный игрок, основав ГК «Поляков». Выбор названия, по словам собеседника издания, связан с тем, что в его семье три поколения строителей. «Для нас само собой разумеющееся, что «Поляков» значит «строитель», — объяснял название компании ее основатель. Группа компаний, по словам ее руководителя, займется возведением жилья, инфраструктурных, спортивных и социальных объектов.

Первым крупным достижением Ильи Полякова стала разработка мастер-плана комплексного развития территории поселка Клюквенный в Октябрьском районе Новосибирска. Ему удалось собрать команду специалистов, которая подготовила проект развития территории общей площадью 200 га. Мастер-план освоения территории Клюквенного был сначала одобрен Советом по развитию Новосибирской агломерации, а затем и городским Советом депутатов Новосибирска. В октябре на сессии горсовета депутаты внесли изменения в генеральный план города и правила землепользования и застройки, касающиеся комплексного развития нового микрорайона Клюквенный.

«Прежде чем подступаться к такому масштабному проекту, необходимо было тщательно проработать транспортные и инженерные решения, продумать социальную сферу. Правительство Новосибирской области решило сделать пилотный проект на основе мастер-планирования территории. Как участник рабочей группы по Клюквенному я собрал команду специалистов, которая более полугода занималась созданием этого масштабного документа. Разработка мастер-плана выполнена на частные средства, а итоговый документ мы передаем в дар правительству Новосибирской области. Далее проектом Клюквенного будет заниматься областное Агентство по развитию жилищного строительства», — рассказал «Континенту Сибирь» Илья Поляков.

Первым проектом в жилищном строительстве ГК «Поляков» стал жилой комплекс «Основатели». Презентация проекта, который будет реализован в Калининском районе, состоялась в начале декабря. «Основатели» — это первый проект нашей группы. У нас даже застройщик, который им занимается, называется «Специализированный застройщик «Первый». Мы, с одной стороны, начинаем с чистого листа, а с другой — имеем богатейший опыт работы на рынке», — комментировал Илья Поляков старт нового проекта.

Также компания Полякова будет строить бассейн на улице Кубовая и планирует строительство ледового дворца в Родниках.

В августе Илья Поляков вошел в состав делегации губернатора Новосибирской области, которая посетила подшефный Беловодский район ЛНР и Мариуполь в ДНР, чтобы оценить масштаб восстановительных работ. Это породило слухи, что компания Полякова будет работать в Донбассе. Илья Поляков в интервью «Континенту Сибирь» это опроверг: «Слухи появились летом в связи с тем, что правительство Новосибирской области привлекало меня в качестве консультанта на стадии организации работ. Я действительно ездил в Мариуполь, чтобы составить впечатление на месте. Но никаких реальных проектов в этом направлении у меня нет».

В ноябре депутаты на сессии Заксобрания Новосибирской области поддержали инициативу зампреда комитета по строительству регионального парламента Ильи Полякова — обратиться в Правительство РФ с просьбой обеспечить доступность приобретения жилья для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Кроме того, в 2022 году состоялась премьера созданного при финансовой поддержке Ильи Полякова художественного фильма «Павел Зобов: путь в бессмертие» о жизни пограничника, встретившего 22 июня 1941 года на границе Белорусской ССР и прошедшего ад фашистских лагерей.

Таким образом, «Персоной года — 2022» в сфере строительства по версии «Континента Сибирь» становится основатель группы компаний «Поляков» Илья Поляков.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. По его итогам первое место занял «КПД-Газстрой». Застройщик «Чистой слободы» в Ленинском районе (жилье эконом-класса) в 2021 году приступил к реализации масштабного проекта в правобережной части Новосибирска – «Тайгинский парк». Компания планирует построить жилой комплекс комфорт-класса с парком. А в 2022 году «КПД Газстрой» приступил к строительству нового семейного района «Околица» в Калининском районе, квартиры в домах жилого комплекса будун сданы под ключ.

Какой из ниже перечисленных ниже застройщиков Новосибирска, на ваш взгляд, достоин стать «Компанией года-2022»? КПД-Газстрой (34%)

Жилищная инициатива / Новосибирский квартал (22%)

Север (20%)

Новый Мир (17%)

Энергомонтаж (6%)

ЖК Академия (0%)

СМСС (0%)

Проспект (0%)

Вира-Строй (VIRA) (0%)

Брусника (0%)

СибирьДевелопмент (0%)

ВербаКапитал (0%)

СОЮЗ (0%)

Расцветай (0%)

Корпорация ЁЛКА (0%)

Сибирь (0%)

Стрижи (0%)

Дом-Строй (0%)

Мета (0%)

Томская ДСК (0%)

Оловозаводская (0%)

СибирьИнвест (0%)

Сибирские жилые кварталы (Flora&Fauna) (0%)

Другой вариант (в комментариях) (0%)

СД Альфа Капитал (0%)

КМС (Краснообск. Монтажспецстрой) (0%)

SKY Group (0%)

СКАНДИА (0%)

СДС-Финанс (0%)

Химметалл (0%)

TS Group (0%)

Загрузка ... Загрузка ...

Компания года в строительстве — 2022 — ГК «Расцветай»



Персона года в строительстве — 2022 — Илья Поляков

