Сегодня, 17 октября, на комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска поддержали изменения в генеральный план города и правила землепользования и застройки, касающиеся комплексного развития нового микрорайона Клюквенный. Теперь это решение должна утвердить сессия горсовета.

Как рассказал депутатам горсовета заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, изменения в генплан города касаются земельного участка общей площадью 207 га в Калининском районе. Эта территория находится в собственности Новосибирской области. В соответствии с действующим законодательством по КРТ (комплексное развитие территории) эти изменения в генплан проводятся без общественных обсуждений.

На территории поселка Клюквенный, как рассказывал «Континент Сибирь», предполагается строительство жилых домов трех уровней этажности, пяти школ и трех детских садов, поликлиники с подстанцией скорой помощи, спортивных и торговых центров. При этом под парки и зеленые зоны будет отдана практически половина территории – 90 га. «Проект – интересный и амбициозный. Есть федеральное финансирование для обеспечения инженерной инфраструктуры всего участка в размере 7 млрд рублей. И очень важно, чтобы мы оперативно и своевременно проделали все необходимые шаги для реализации проекта в соответствии с мастер-планом. На данном этапе – это внесение изменений в генплан Новосибирска», – подчеркнул Алексей Кондратьев.

Изменения в правила землепользования и застройки Новосибирска предполагают объединения всей территории 207 га в одну зону, чтобы затем формировать конкретные земельные участки. После чего земельные участки для жилищного строительства будут подготовлены для продажи на аукционах.

Депутаты согласились с предложением мэрии и поддержали концепцию развития Клюквенного. Вопрос о внесении изменений в генплан Новосибирска будет вынесен на ближайшую сессию Совета депутатов.