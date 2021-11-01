16:06
334 случая заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области
15:48
Первый магазин SPAR на месте «Мегаса» заработал в ТЦ на левом берегу Новосибирска
15:37
Три новых руководителя пришли в правительство Красноярского края
15:15
354 млн рублей направят на ремонт галереи метромоста в Новосибирске
14:26
Три партии вакцин от коронавируса поступили в Новосибирскую область
14:13
В Новосибирске ищут подрядчика для завершения строительных работ в 17-этажном общежитии НГУЭУ
13:27
Команда новосибирских хирургов провела успешную операцию по удалению гигантской опухоли
13:20
Трое мужчин провалились в яму с кипятком на территории новосибирского лицея
13:11
Власти думают об отмене празднования Дня единства в Новосибирске из-за COVID-19
12:41
Нижегородский холдинг «АГАТ» выходит в Сибирь с покупкой местного мультибрендового дилера
12:31
Отстранять от работы непривитых чиновников в Новосибирской области могут уже на этой неделе
11:41
Сорвалась сделка по продаже сибирского автодилера люкс-брендов федеральному холдингу «КЛЮЧАВТО»
11:05
Топ-5 материалов октября
11:05
Андрей Травников назначил вице-губернатора по крупным инфраструктурным проектам
10:25
Новосибирский оперный театр накануне нашумевшей премьеры покинул солист балета
16:30
О доставке в Новосибирск ядовитых химикатов с космодрома «Восточный» заявил Андрей Караулов
14:13
Резкое похолодание к Дню народного единства ожидается в Новосибирске
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.