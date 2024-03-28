Группа компаний «ПОЛЯКОВ» за свой счёт выполнит проектирование новых детских садов, которые будут построены на улицах Тюленина и Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска.

Входящее в ГК «ПОЛЯКОВ» ООО Специализированный застройщик «Первый» заключило с мэрией Новосибирска соглашение на проектирование здания детского сада в микрорайоне Родники по улице Тюленина, 36 на 320 мест. По условиям соглашения ООО СЗ «Первый» за счет собственных средств осуществляет проектирование детского сада, проводит экспертизу и безвозмездно передает проект с положительным заключением муниципалитету. На таких же условиях ООО СЗ «Первый» заключило с мэрией соглашение на проектирование здания детского сада в микрорайоне Стрижи по улице Кубовая, 102а в Заельцовском районе на 350 мест (на месте старого корпуса детского сада № 46).

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор группы компаний Илья Поляков, такое решение принято для более оперативного решения проблемы дефицита дошкольных учреждений в микрорайоне, где идет активное жилищное строительство. «Мы заботимся о развитии современной социальной инфраструктуры в локациях, где возводим жилье, и рассчитываем в партнёрстве с муниципалитетом обеспечить потребности будущих новосёлов», – сообщил Илья Поляков.

Напомним, строительство квартала «Основатели» на Родниках ГК «Поляков» анонсировала в 2022 году. Сегодня завершается строительство второго дома, и начались работы на площадке третьего. Кроме того, застройщик готовится к освоению ещё одной площадки по соседству – вдоль улицы Александра Чернобровцева.

Это не первый раз, когда ГК «Поляков» идет навстречу городу. Ранее вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев рассказывал, что по договору комплексного развития территории между улицами Фадеева и Игарской застройщик, входящий в ГК «Поляков», обязуется за свой счет разработать проектную документацию (и пройти главгосэкспертизу) для строительства детского сада на 180 мест.