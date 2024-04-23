Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что в результате комплексного развития четырех территорий жилой застройки будут расселены еще 40 ветхих и аварийных многоквартирных домов в Первомайском, Ленинском и Советском районах города.

Сообщается, что в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска состоялось очередное заседание комиссии по комплексному развитию территорий города, на котором были рассмотрены шесть территорий, подлежащих реновации. В отношении двух из них были рассмотрены предложения о заключении договоров по инициативе правообладателей (данные договоры заключаются без проведения торгов в соответствии со ст. 70 Градостроительного кодекса РФ); в отношении еще четырех приняты решения о подготовке их к комплексному развитию.

КРТ четырех упомянутых территорий должно привести к расселению 40 ветхих и аварийных многоквартирных домов, расположенных на улицах Новоселов, Стрелочной, Первомайской, Зональной, Инвентарной и на Старом шоссе в Первомайском районе, в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе и на ул. Ветлужской в Советском районе.

По данным городских властей, в мае 2024 года будут объявлены торги по территории площадью 6,7 га, расположенной в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. Месяцем позже планируется объявить торги еще по двум территориям: на улице Игарская в Калининском районе (площадь — 0,98 га) и в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, 3-го Интернационала в Октябрьском районе площадью 21,6 га.

Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область вошла в тройку российских регионов, выполнивших программу расселения аварийных домов, выявленных до 2017 года.