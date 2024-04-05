В Новосибирске планируют построить крупный микрорайон

На незастроенной территории в устье реки Ини до 2035 года появится новый микрорайон площадью 78,4 гектара. Агентство развития жилищного строительства (АРЖС) Новосибирской области приступило к анализу и моделированию транспортных потоков, чтобы новое строительство не привело к дорожному коллапсу в этой части Новосибирска.

Правительство Новосибирской области приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска площадью 784 290 кв. м. Реализовать проект планируют до 2035 года. Площадь застройки первых двух этапов – 1 млн 300 тыс. кв. м. жилья. Вести проект поручено АО «АРЖС». Агентство уже заключило договор с проектным бюро на анализ и моделирование транспортных потоков для формирования транспортного каркаса.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор АО «АРЖС Новосибирской области» Ашот Рафаелян, территория за Бердским шоссе в сторону слияния Ини и Оби – перспективное для развития города место, но сложный участок для строительства. Поэтому, по словам руководителя агентства, крайне необходимо провести анализ и моделирование автомобильных и пассажирских потоков для формирования транспортного каркаса.

«На территории будущего микрорайона запланированы многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Это всегда предполагает возрастающий объем передвижений, активное развитие транспортной инфраструктуры и транспорта общего пользования. На первом этапе проектное бюро проведёт анализ проектных решений, а на втором этапе выполнит работы по моделированию транспортных и пассажиропотоков. На основании исследования мы получим аналитический отчет по разработке математической, прогнозной модели в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области. Это даст нам возможность просчитать обеспеченность и перспективность, а также интенсивность транспортных и пассажирских потоков с учетом развития улично-дорожной сети исследуемой территории и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры», – отметил Ашот Рафаелян.

Помимо объектов транспортной инфраструктуры и жилых кварталов, в новом микрорайоне построят детские сады и школы, спортивные сооружения и объекты культурно-досугового назначения.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области в этом году отремонтируют в два раза больше мостов.