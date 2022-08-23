Эстетикой нового жилого комплекса «Невский» от TS Group Александра Бойко будут архитектурные аллюзии с Петербургом – образный ряд, на который девелопера навела сама локация – северная окраина Новосибирска.

Жилой комплекс «Невский», к строительству которого приступил холдинг TS Group, получит стилевую конвертацию с мотивами Санкт-Петербурга. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил в личной беседе глава TS Group Александр Бойко.

Комплекс, состоящий из двух очередей застройки, будет располагаться на северной окраине Новосибирска, переживающей ныне полновесный строительный бум – в референтном соседстве с новостройками компаний «Энергомонтаж», «Стрижи», «КПД-Газстрой». От соседей он будет отличаться межкатегориальным рыночным статусом (на стыке групп «комфорт+» и «бизнес»), а также нетипичной для окраины палитрой архитектурной образности – с цитатами из «больших стилей», из имперской эстетики Санкт-Петербурга.

«Мы решили идти по канве пространственной логики – от самого понятия «Север», — описывает генезис этой идеи Александр Бойко. – А самый эстетичный и урбанистический Север – это Санкт-Петербург. Для новосибирцев характерна глубинная эмпатия к этому городу, мотивы и образы «Северной Пальмиры» у нас в городе хорошо воспринимаются».

Петербургскую ауру позволит представить горожанам композиционная специфика комплекса.

В проекте, разработанном архитектурной мастерской Валерия Филиппова, жилая часть комплекса (25-этажные здания высотой 87 метров) будет поднята на стилобат, в котором разместятся паркинг и сервисные помещения. Это позволит создать архитектурную «авансцену» с пропорциями традиционной застройки – пластический массив, позволяющий «поиграть в Петербург».

«Стилобат с парапетом – это практически три этажа по высоте, сверху ещё 2-3 этажа, а выше, с небольшим отступом – современный высотный город, – пояснил Александр Бойко. – С позиций пешехода этот фронт-лайн в 4-6 этажей будет восприниматься как классическая улица. Для большего сходства мы предусмотрели рельефные изломы, отступы – чтобы это не смотрелось единым массивным куском».

Это эстетское, но достаточно трудоемкое решение Александр Бойко считает органичным для экономики проекта, поскольку «Невский» должен «оседлать» поток внутрирайонной миграции – он адресован жителям Родников и Снегирей, переезжающих из своих первых во взрослой жизни панельных квартир в более современные дома.

По словам Александра Бойко, квартирография комплекса на текущий момент проработана на 60% и включает 12 типов квартир со средней площадью 45 кв.м по цене 115-120 т.р за квадратный метр. Дополнительными рыночными аргументами глава TS Group считает силуэтную выразительность зданий (в отличие от других площадок, района на эту локацию уже нет ограничений от Росгвардии и Росавиации – комплекс находится дальше от авиационных коридоров, нежели проекты соседей – «КС») и нетипичную для района категориальность.

«Мы идем в ту рыночную нишу, в которую застройщики, массированно осваивающие эту территорию районе, двигаться не рискуют, – резюмировал Александр Бойко. – У нас же есть 10% маневренного допуска, поскольку нам не нужно выкупать землю – она у нас уже в собственности. Этих десяти процентов мне как раз и хватает, чтобы перекрыть все риски. Что же касается коллег, то они, возможно, считают это пространство окраиной, для которой усредненного предложения достаточно. Но окраина – это понятие сугубо временное. Особенно в таком городе как Новосибирск».