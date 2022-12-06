Открыты продажи масштабном квартале от известного застройщика —стоимость квартир от 2,65 млн. руб

Строительная компания «Акация» открывает продажи в масштабном проекте комплексной застройки — в квартале «На Кедровой». Стоимость квартир от 2,65 млн. руб.

Общая площадь квартала — более 28 га, которые в процессе освоения участка станут большим уютным пространством. Квартал «На Кедровой» — третий масштабный проект комплексной застройки, который девелопер вывел на рынок в 2022 году.

Квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 15 минут на автомобиле.

«Квартал «На Кедровой» — северное направление, которое сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала — 28 га. Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне. У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь. Эта локация имеет ряд преимуществ. По сравнению с близлежащими жилмассивами плотность населения здесь будет меньше, кроме того, здесь неплохая транспортная развязка, которая в дальнейшем будет только развиваться, удобный выезд на Северный объезд. С точки зрения экологии — это также благоприятное место», — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Архитектурная концепция квартала 17-ти этажные современные дома с яркими фасадными решениями и подъездными холлами, выполненными по авторскому дизайн-проекту. Цветовая гамма представлена природными цветами — зеленый цвет травы оттеняется естественными красками дерева, камня, почвы.

Квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Дополнительную инфраструктуру создадут расположенные на первых этажах медицинские учреждения, детские образовательные учреждения, пункты выдачи интернет заказов, студии красоты, пекарни и зоны ритейла.

Центром притяжения для жителей квартала станет бульвар, который будет проходить между домами квартала. Территория которого благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Это предоставит жителям квартала «На Кедровой» разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Офис продаж квартир:

тел. +7 (383) 258-77-44

ул. Красный проспект, 165

акация54.рф

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