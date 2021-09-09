В Калининском районе Новосибирска строится новый жилкомплекс с парком и озером на 2,5 га

Группа компаний «КПД-Газстрой» строит новый жилой комплекс «Тайгинский парк» в Калининском районе Новосибирска на пересечении улиц Тайгинская и Красных Зорь. Архитектурная концепция, квартирография, технические и функциональные решения для проекта были разработаны архитектурным бюро из Санкт-Петербурга «А.Лен». Здесь планируется возвести дома комфорт-класса переменной этажности с уникальными планировками, кофейнями и кондитерскими.

В общей сложности застройщик планирует сдать порядка 160 тыс. кв. м жилой площади. Как отметил на презентации проекта 8 сентября директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский, девелопер заходит в проект с горизонтом планирования пять-семь лет, но намерен работать на опережение.

«У нас есть все ресурсы, чтобы с уверенностью дать старт новому, масштабному жилому комплексу. Прошлым опытом застройщик подтвердил свою надёжность: все 60 домов в микрорайоне «Чистая Слобода» были сданы в срок и с опережением графиков. Одно из преимуществ «Тайгинского парка» — это локация, правый берег Новосибирска. Люди, находясь на территории своего микрорайона, будут предпочитать проводить время здесь нежели выезжать в центр. Потому что, в принципе, здесь будет все для полноценного отдыха», — сказал Кирилл Покровский, имея в виду масштабный проект благоустройства парковой территории с озером, которому отведено 2,5 га общей площади жилого комплекса.

План зонирования парка включает локации для активного и спокойного отдыха жителей, в том числе площадь событий для организации общих праздников, детские игровые площадки, вело- и пешеходные маршруты, смотровую площадку вдоль береговой линии, сиреневый сад, площадку для катания на роликах и самокатах, универсальную игровую площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажерную площадку, теннисный корт, а также каток, кафе, беседки и гриль-площадки, участки для выгула и дрессировки собак.

«Мы рассчитываем, что новый парк станет местом притяжения для жителей всего Калининского района. К активному благоустройству парка приступим уже следующей весной», — отмечает застройщик.

Квартирография в «Тайгинском парке» представлена самым широким диапазоном планировок, от студий до пятикомнатных. В жилом комплексе также представлены необычные планировочные решения, например, квартиры с террасами.

Кроме того, на территории ЖК планируется построить два детских сада. Как минимум один из них, как ожидает застройщик, будет государственным. Девелопер со своей стороны приложит все усилия, чтобы получить все необходимые согласования от профильного министерства в части соответствия требованиям, которые предъявляются к подобным учреждениям.

Как отметил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов, новый жилой комплекс представляет собой качественный проект реновации территории.

«Такой качественный подход на территории Новосибирской области я встречаю впервые. Когда застройщик рассматривает территорию не только с целью получения своей выгоды, но и думает о будущих жителях. Ещё хотел бы отметить, что в развитии локации предусматривается строительство детских садов и школы», — добавил Теленчинов.

Проект «Тайгинский парк» будет реализован в четыре этапа. Уже получено разрешение на строительство двух домов первой очереди, они будут сданы в третьем квартале 2023 года. К началу сентября на площадке завершили фундаментные работы и приступили к активному этапу строительства на первом возводимом объекте.