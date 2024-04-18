Основанная Эдуардом Ляховым новосибирская компания «МЕТР» анонсировала строительство комплекса двухэтажных таунхаусов под брендом KLUBNIKA рядом с поселком Марусино, в 35-40 минутах езды от Новосибирска. Напомним, что вблизи станции Мочище под Новосибирском компанией «МЕТР» уже реализуется аналогичный проект с использованием редкой для Новосибирска шеринг-модели. Предполагается, что владельцы загородного жилья смогут париться в бане, кататься на велосипедах и даже высаживать огород «напрокат».

По данным компании «МЕТР», в KLUBNIKA будет разделена жилая и парковая части. На парковой территории можно будет арендовать баню, беседку или спортинвентарь. Такая модель позволяет не задумываться о покупке или содержании имущества, а брать его в прокат, когда удобно. Именно поэтому авторы KLUBNIKA в описании проекта используют термин «шеринг-модель».

Первый поселок таунхаусов KLUBNIKA с шеринг-моделью строится рядом со станцией Мочище, на границе Новосибирского и Мошковского районов, в 30 минутах езды от пл. Калинина. На сегодня здесь уже готовы 9 домов с 48 квартирами. В процессе строительства 7 домов. Все дома возводятся из кирпича, у каждой квартиры будет свой отдельный вход и автономное отопление. Предполагается, что на парковой территории поселка будет создан акватермальный комплекс, зона с бассейном и кафе, декоративный водоем, площадки для спорта, прогулочные и велодорожки.

По словам основателя компании «МЕТР» Эдуарда Ляхова, формат шеринговой модели уже успел показать высокую популярность среди новосибирцев, поэтому компания планирует строительство второго комплекса таунхаусов такого же типа – только уже на левом берегу Оби, рядом с поселком Марусино, в 35-40 минутах езды от города. Будущие жители таунхаусов смогут пользоваться всей готовой инфраструктурой поселка – школой, садиком, магазинами.

Кроме того, в настоящее время в Марусино строится новая школа, которая будет практически примыкать к территории таунхаусов. С другой стороны комплекса расположен лесной массив – его превратят в благоустроенный парк отдыха.

Среди возможных будущих жителей таунхаусов KLUBNIKA, как на правом, так и на левом берегу, в компании «МЕТР» видят семьи, которые не зависят от городской инфраструктуры и хотят жить за городом, но не готовы сами строить и содержать большой дом. Понравиться загородная жизнь со всем комфортом, по мнению представителей компании «МЕТР», может и фрилансерам, работающим на удаленке. Еще одна возможная категория горожан, которых может заинтересовать жизнь в поселке, это те, кто хочет проводить за городом только выходные, выезжая в пятницу и возвращаясь в мегаполис в понедельник.