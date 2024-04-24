Названы самые дорогие квартиры в сибирских городах-миллионниках

В сибирских городах-миллионниках вырос спрос на элитное жилье. «Континент Сибирь» проанализировал данные «ДомКлик» и «Авито», выяснил, какая стоимость у самых дорогих, проверенных в Росреестре квартир на рынке вторичной недвижимости.

По данным «Авито Недвижимости», по итогам трех недель апреля 2024 года спрос на элитные квартиры в старом фонде стоимостью от 30 млн рублей во всех трех сибирских городах-миллионниках вырос. В Красноярске и Новосибирске рост, по информации «Авито Недвижимости», составил 9% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в Омске интерес к таким объектам увеличился в 2,3 раза. Во многом такие показатели можно в том числе объяснить эффектом низкой базы. «Однако интерес к такому жилью в сибирских городах увеличивается, и объяснить это можно стремлением сибиряков сохранить сбережения посредством инвестиций в недвижимость на фоне волатильности курса рубля», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Новосибирск

Самым дорогим объектом вторичной недвижимости в Новосибирске, выставленным на продажу и проверенным Росреестром, можно считать пентхаус в центре Академгородка площадью 266 кв.м. Он выставлен на сервисе «Авито». 5-комнатная квартира расположена на 14-15 этажах, с которых открывается вид на Обское море, новый корпус НГУ, Технопарк, а также большие лесные массивы. Планировка квартиры свободная, но с четко выраженными функциональными зонами. В отделке пентхауса использовались натуральные материалы, вся встроенная мебель — ручной работой по индивидуальным проектам. Стать обладателем такой квартиры можно за 79,9 млн рублей.

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На втором месте по стоимости располагается на улице Урицкого, 20, выставленная на «Домклике». Квартира в самом центре Новосибирска имеет 5 комнат общей площадью 326 м², обладает свободной планировкой и панорамным видом из окна. Стоимость жилья составляет 62,8 млн рублей.

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Красноярск

В соседнем Красноярске, по данным «Домклик» и «Авито», самым дорогим проверенным Росреестром объектом во вторичном сегменте оказалась 7-комнатная квартира площадью 297 м² с видом на Енисей. Она расположена на 3 уровнях, а именно на 8-10 этажах дома. Стоимость квартиры 65 млн рублей.

Минималистичный дизайн квартиры выполнен преимущественно в светлых тонах, что делает ее визуально еще более просторной. Рядом с квартирой расположены театр оперы и балета, администрация города, Краеведческий музей и Речной вокзал.

Как говорится в объявлении, предполагается, что новые жильцы смогут дополнительно получить закрытую парковку и всю мебель с оборудованием.

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Омск

Самой дорогой проверенной Росреестром квартирой среди вторичной недвижимости Омска оказалась выставленная на портале «Домклик» 4-комнатная квартира площадью 440 м². Стоимость объекта составляет 42 млн рублей. Речь идет о жилье семейного формата, квартира одна на этаже. Будущим владельцам предлагается разделить ее на несколько квартир. В стоимость квартиры также включена мебель и техника.

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Второе место заняла 3-комнатная квартира на левом берегу Омска, выставленная на «Авито». Ее общая площадь — 107,2 кв. м², а ее стоимость составляет 19 млн рублей. Внутри недавно выполнен качественный ремонт: в комнатах на стенах декоративная штукатурка, на балконе — натуральный камень. Квартира продается со всей мебелью и техникой. В подъезде также сделан ремонт и круглосуточно работает консьерж. На территории дома расположена новая школа и детский сад, также есть детская площадка. В пешей доступности находится парк 300-летия Омска.

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