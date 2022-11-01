Как рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на пресс-конференции 1 ноября, строители региона завершают восстановление домов и объектов социальной инфраструктуры в Беловодском районе Луганской народной республики.

Всего в Беловодском районе ЛНР необходимо было выполнить ремонтно-восстановительные работы на 82 объектах. На сегодняшний день отремонтированы 10 из 12 школ. Завершается ремонт еще двух учреждений образования. Также были приведены в порядок 8 детских садов и казачий кадетский корпус. Кроме того, новосибирские строители восстановили клубы и административные здания, помогли отремонтировать несколько жилых домов в частном секторе, которые пострадали от обстрелов. «Новосибирская область вложила в восстановление 800 млн рублей, которые будут компенсированы региону из федерального бюджета», – рассказал Алексей Колмаков.

Кроме того, строительные компании Новосибирской области активно работают в Мариуполе. В этом городе новосибирцам предстоит отстроить жилой квартал – 18 домов. Пять домов должны быть восстановлены и введены в эксплуатацию до конца года. Еще 5 домов восстановлению не подлежат, рабочие разбирают завалы. Остальные здания проходят экспертизу. По словам министра строительства региона, на данный момент, завершается проектирование жилых домов в «новосибирском квартале».

«Сегодня в Мариуполе работают 4 подрядные организации из Новосибирской области, называть их не буду, захотят, сами расскажут. Новосибирские подрядчики привлекают на стройки местное население. Это правильно, потому что работы на территориях особо нет. И люди получают возможность нормально существовать и заканчивать быстрее строительство своих домов», – отметил Алексей Колмаков.

По информации «Континента Сибирь», в восстановлении Мариуполя принимают участие в том числе компании близкие к зампреду комитета по строительству Заксобрания Новосибирской области Илье Полякову. На момент написания новости, телефон Ильи Полякова был вне зоны доступа.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил районы ДНР и ЛНР. О своих впечатлениях после пребывания в Мариуполе он рассказал в своих соцсетях. Во время поездки губернатор оценил масштаб разрушения города в результате боевых действий и объёмы предстоящих восстановительных работ.