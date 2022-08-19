Глава Новосибирской области отчитался в соцсетях о своей поездке в Мариуполь. Андрей Травников оценил размер ущерба и объем необходимых восстановительных работ.

Сегодня, 19 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что несколько рабочих дней провёл в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Глава региона побывал в Мариуполе, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области.

«Посетил район Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области. Встретился с главой района, пообщался с местными жителями. На месте оценил размер ущерба и объем необходимых работ. Разрушений масса, обстрелами повреждены здания, инженерные системы. Одна из наиболее острых задач на сегодня — восстановить жилой фонд и наладить коммунальную инфраструктуру», — отчитался в своём телеграм-канале Андрей Травников.

Губернатор также написал о планах развернуть восстановительные работы на подшефной территории уже в ближайшее время.

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