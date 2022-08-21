Новосибирский губернатор отчитался о поездке в подшефный региону район ЛНР

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в Беловодском районе Луганской Народной Республики, признанном подшефной территорией для сибирского региона. Он сообщил, что новосибирские власти помогают подготовить социальные объекты к отопительному сезону.

Как рассказал Андрей Травников в своём Telegram-канале 21 августа, во время визита в ЛНР он обсудил с руководством республики дальнейшее межведомственное взаимодействие.

Губернатор также побывал в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта и на объектах коммунальной инфраструктуры Беловодского района ЛНР, над которым Новосибирская область взяла шефство.

«Лично убедился, что для налаживания полноценной безопасной жизни наша помощь здесь жизненно необходима», — отметил новосибирский губернатор.

Как напомнил глава региона, сейчас новосибирцы занимаются восстановлением инфраструктуры Беловодского района. Среди них — врачи, строители и специалисты в сфере ЖКХ. По словам губернатора, в данный момент основная задача работ – подготовка социально значимых объектов к отопительному сезону. При этом система теплоснабжения района переводится на газовые котельные.

«Впечатления о районе очень хорошие. Здесь живут добрые, любящие свою Родину люди. Получил от них много слов благодарности новосибирцам — всем, кто помогал и продолжает помогать в восстановлении мирной жизни на Донбассе», — рассказал Андрей Травников.

Напомним, глава Новосибирской области на днях побывал с рабочими поездками в ДНР и ЛНР. Ранее он рассказал в соцсетях о своём пребывании в Мариуполе. Губернатор оценил масштаб разрушения города в результате боевых действий и объёмы предстоящих восстановительных работ.