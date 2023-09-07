Алтайские таможенники не пропустили в Россию 19 тонн «санкционного» товара из Украины

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни пресекли попытку провоза 19 тонн украинского шоколада через территорию Российской Федерации в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

При проверке грузового отсека автомобиля в пункте пропуска «Кулунда», таможенники обнаружили плитки шоколада украинского производства, общим весом почти 19 тонн.

«Транзит через российскую территорию такой продукции допускается при ее ввозе через определенные пункты пропуска, в которых происходит наложение специальных навигационных пломб, позволяющих отслеживать местонахождение транспортного средства в реальном времени. МАПП Кулунда в перечень таких пунктов пропуска не входит», — говорится в сообщении.

Информацию о нарушении правил перевозки «санкционных» товаров таможенники передали в уполномоченные органы. Автомобиль с товаром вернули в Казахстан.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирские таможенники изъяли 5 кг украшений у прилетевшей из Турции россиянки.