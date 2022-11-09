Комитет по строительству новосибирского Заксобрания одобрил проект обращения к правительству РФ с предложением принять программу поддержки для военнообязанных, желающих приобрести жилье по ипотеке.

Сегодня, 9 ноября, на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области депутаты приняли решение вынести на сессию проект обращения к федеральному правительству. В нем содержится просьба в самые сжатые сроки внедрить программу поддержки ипотеки для военных, несущих службу в зоне СВО и принять решения, мотивирующие банки принимать заявки военнослужащих на кредиты.

С этой инициативой выступил зампред комитета по строительству Илья Поляков. «Ко мне, как к депутату, обратились военнослужащие из Новосибирской области, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они столкнулись с невозможностью получить ипотечные кредиты на покупку жилья. Оказывается, банки фактически ставят военнослужащих в стоп-листы, перестраховывая свои интересы. Бойцы проливают кровь за страну, а им отказывают в возможности взять кредит на покупку квартиры! Считаю такое положение дел неправильным и недопустимым», – рассказал Илья Поляков.

Как отметил, комментируя решение комитета принять обращение к правительству РФ, зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский, застройщики рассказывают о том, что к ним приходят люди и жалуются на то, что им отказано в ипотеке. «Ипотечный кредит в основном получают молодые люди в возрасте до 45 лет. Они идут в банки, а у тех особая позиция на их счет. Банки считают, что если человек по возрасту может попасть под мобилизацию, у них больше рисков, что кредит будет невозвратным. Финучреждения резко сократили выдачу кредитов молодым людям до 45 лет. Поэтому мы и хотим выйти с этой проблемой на правительство России, чтобы было принято решение, что банки не должны ограничивать выдачу ипотечных кредитов в силу каких-то возрастных категорий. Это просто не по-человечески», – считает Евгений Покровский.

Комитет решил доработать проект обращения к ближайшей сессии Заксобрания, чтобы поддержка государства касалась не только военнослужащих, а всех мужчин призывного возраста.

Напомним, что 8 ноября министр труда Новосибирской области Елена Бахарева прокомментировала ход выплат мобилизованным гражданам.

В декабре в зону проведения специальной военной операции отправится добровольческий батальон «Вега», сформированный в Новосибирской области.