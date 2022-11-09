Новосибирские депутаты выступили против ограничений при выдаче ипотеки мужчинам до 45 лет

Жанна Гладкова
 
Новосибирские депутаты выступили против ограничений при выдаче ипотеки мужчинам до 45 лет
Зампред комитета по строительству Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков. Фото Михаила Перикова

Комитет по строительству новосибирского Заксобрания одобрил проект обращения к правительству РФ с предложением принять программу поддержки для военнообязанных, желающих приобрести жилье по ипотеке.

Сегодня, 9 ноября, на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области депутаты приняли решение вынести на сессию проект обращения к федеральному правительству. В нем содержится просьба в самые сжатые сроки внедрить программу поддержки ипотеки для военных, несущих службу в зоне СВО и принять решения, мотивирующие банки принимать заявки военнослужащих на кредиты.

С этой инициативой выступил зампред комитета по строительству Илья Поляков. «Ко мне, как к депутату, обратились военнослужащие из Новосибирской области, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они столкнулись с невозможностью получить ипотечные кредиты на покупку жилья. Оказывается, банки фактически ставят военнослужащих в стоп-листы, перестраховывая свои интересы. Бойцы проливают кровь за страну, а им отказывают в возможности взять кредит на покупку квартиры! Считаю такое положение дел неправильным и недопустимым», – рассказал Илья Поляков.

Как отметил, комментируя решение комитета принять обращение к правительству РФ, зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский, застройщики рассказывают о том, что к ним приходят люди и жалуются на то, что им отказано в ипотеке. «Ипотечный кредит в основном получают молодые люди в возрасте до 45 лет. Они идут в банки, а у тех особая позиция на их счет. Банки считают, что если человек по возрасту может попасть под мобилизацию, у них больше рисков, что кредит будет невозвратным. Финучреждения резко сократили выдачу кредитов молодым людям до 45 лет. Поэтому мы и хотим выйти с этой проблемой на правительство России, чтобы было принято решение, что банки не должны ограничивать выдачу ипотечных кредитов в силу каких-то возрастных категорий. Это просто не по-человечески», – считает Евгений Покровский.

Комитет решил доработать проект обращения к ближайшей сессии Заксобрания, чтобы поддержка государства касалась не только военнослужащих, а всех мужчин призывного возраста.

Напомним, что 8 ноября министр труда Новосибирской области Елена Бахарева прокомментировала ход выплат мобилизованным гражданам.

В декабре в зону проведения специальной военной операции отправится добровольческий батальон «Вега», сформированный в Новосибирской области.

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