«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере жилищного строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.

Среди участников опроса ─ застройщики, чьи объекты, введенные в эксплуатацию, стали самыми заметными по итогам 2022 года, а также компании, отличившиеся в отрасли с точки зрения реализованных ими проектов.

Какой из ниже перечисленных ниже застройщиков Новосибирска, на ваш взгляд, достоин стать «Компанией года-2022»? Расцветай

Брусника

КПД-Газстрой

Вира-Строй (VIRA)

Энергомонтаж

Мета

СМСС

Стрижи

Сибирь

Жилищная инициатива / Новосибирский квартал

СОЮЗ

Проспект

Новый Мир

Сибирские жилые кварталы (Flora&Fauna)

СибирьИнвест

СДС-Финанс

Томская ДСК

SKY Group

ЖК Академия

Север

ВербаКапитал

Химметалл

Дом-Строй

СД Альфа Капитал

Корпорация ЁЛКА

СибирьДевелопмент

TS Group

СКАНДИА

КМС (Краснообск. Монтажспецстрой)

Оловозаводская

Другой вариант (в комментариях) Результаты опроса

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Опрос составлен на основе аналитического обзора Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) за ноябрь 2022 года. Эксперты ЕРЗ проанализировали работу 92 строительных компаний Новосибирской области.