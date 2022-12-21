«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере жилищного строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
Среди участников опроса ─ застройщики, чьи объекты, введенные в эксплуатацию, стали самыми заметными по итогам 2022 года, а также компании, отличившиеся в отрасли с точки зрения реализованных ими проектов.
Опрос составлен на основе аналитического обзора Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) за ноябрь 2022 года. Эксперты ЕРЗ проанализировали работу 92 строительных компаний Новосибирской области.
- ГК «Расцветай». Занимает первое место среди застройщиков Новосибирской области по объемам текущего строительства жилья, по данным портала ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков), (32 строящихся дома или 422 586 кв. м на ноябрь 2022 года). Входит в ТОП-5 лидеров высотного жилищного строительства в Новосибирске (самый высокий дом «Расцветай на Красном» – 33 этажа). Компания работает во всех сегментах жилой недвижимости. В 2021 году началось строительство первого проекта бизнес-класса – клубный дом ALMOND. В 2022 году раньше срока был сдан «Дом на Шамшиных». Группа компаний приступила к комплексной застройке кварталов «Акация на Игарской» и «На Кедровой» в Калининском районе, «Сосновый бор» (пос. Кудряшовский), «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге» в Кировском районе, «Расцветай на Авиастроителей» в Дзержинском районе. В декабре компания представила мультиформатный проект Time Park Apartments (сочетание апартаментов, коммерческих помещений и общественных пространств) за ТЦ «Европа» на Красном проспекте.
- Брусника. Занимает второе место по объёмам текущего жилищного строительства в Новосибирской области на ноябрь 2022 года (21 дом или 361 078 кв. м). Жилые комплексы застройщика – «Квартал на Декабристов», микрорайон «Европейский берег», «Квартал Авиатор», «Мылзавод» и «Квартал с урбан-виллами на Никитина» – в рейтинге ЕРЗ, входят в ТОП-5 лучших новостроек Новосибирска. Компания занимает также второе место в ТОПе застройщиков Новосибирской области. И третье место в ТОП-5 лидеров высотного строительства в регионе. Летом 2022 года застройщик представил проект семиэтажного наземного паркинга с террасами на кровле, офисами и ритейлом на первых этажах в микрорайоне «Европейский берег».
- ГК «КПД-Газстрой». Третье место по объемам жилищного строительства (11 строящихся домов или 152 349 кв. м). Застройщик «Чистой слободы» в Ленинском районе (жилье эконом-класса) в 2022 году приступил к реализации масштабного проекта в правобережной части Новосибирска – «Тайгинский парк». Компания планирует построить жилой комплекс комфорт-класса с парком.
- ГК «Вира-Строй» (VIRA). 10 строящихся домов. Недавно компания провела ребрендинг и получила название VIRA. Под старым брендом достроит основные проекты ЖК «Новые Матрешки» и «Матрешкин двор». Дом бизнес-класса GRANDO на улице Фрунзе строится уже под новым брендом.
- ГК «Энергомонтаж». 12 строящихся домов в Калининском районе. Застройщик микрорайонов «Родники» и «Приозерный» в этом году анонсировал проект жилого комплекса с социальной инфраструктурой рядом с поселком Восход под Новосибирском.
- Группа «Мета». 12 строящихся домов. Застройщик «Ясного берега». Кроме того, в портфеле компании ЖК «Тихомиров», который победил в федеральном конкурсе Urban Awards в номинации «Лучший небоскрёб», и другие проекты.
- ГК «СМСС». 7 строящихся домов. Знаковые жилые комплексы – «Михайловский», «Бирюзовая жемчужина», ApartRiver, «Чкалов», и другие. В 2022 был сдан в эксплуатацию ЖК «Енисей». Идет строительство жилых комплексов «Коперник», «Высота», «Чкалов-3», «Бирюзовая жемчужина-3» и «Калининский-3». В декабре компания получила разрешение на строительство аппартаментов на территории ЖК «Чкалов» – VорошилоV. Кроме того, «СМСС» выступает генподрядчиком строительства ЖК «Академия», возводит совместно с ГК «ВербаКапитал» жилой комплекс CHICAGO.
- «Стрижи». 11 строящихся домов. Среди наиболее известных проектов: жилые комплексы «Эволюция», «Онега», которые занимали лидирующие позиции в ТОПе лучших жилых комплексов по версии ЕРЗ. В этом году компания приступила к реализации премиального комплекса «Русское солнце», а также продолжается строительство таких ЖК, как «Нормандия-Неман», «Рафинад» и «Дежнев».
- ПСК «Сибирь». 4 строящихся дома. Сегодня компания активно строит микрорайон «Радуга Сибири» в Ленинском районе Новосибирска. ЖК расположен рядом с озером, поэтому застройщик благоустраивает набережную и уже разбил парк.
- «Жилищная инициатива»/«Новосибирский квартал». Строительная компания возводит на сегодня 5 домов. Самые известные проекты – микрорайон «Фламинго» (рядом с Затулинским жилмассивом), ЖК «Кольца» в Краснообске.
- ГК «СОЮЗ». 3 строящиеся дома. Самые известные проекты – ЖК «Галактика» в Центральном районе (улицы Николая Островского и Светлая), завершается строительство дома «Квартет» по улице Связистов. В этом году были сданы ЖК «Акварельный 3.0» и многоэтажная парковка в Кировском районе, а также началось строительство ЖК «Новый горизонт» в Ленинском районе.
- СФ «Проспект». Возводит 5 домов в наукограде Кольцово. Сегодня компания активно застраивает микрорайон «Никольский», который уже называют « Кольцовом завтрашнего дня». В ближайшие 12 лет здесь вырастет 20 домов разной этажности: порядка 250 тысяч кв. м жилья, подземные автопарковки, а также общеобразовательная школа с бассейном и два детских сада.
- ГК «Новый Мир». 4 строящиеся дома. Проекты, которые строит компания, – дом бизнес-класса «Нобель» по Красному проспекту, 220, квартал «Беринг» на первой береговой линии Оби (правый берег).
- «Сибирские жилые кварталы». Строит эко-квартал Flora&Fauna в Заельцовском районе. На сегодня у компании в стройке 6 домов.
- СК «СибирьИнвест». Строит 4 дома. Входит в ТОП-5 лидеров высотного жилищного строительства. Сегодня идет активное возведение ЖК «Чернышевский» на правом берегу Оби, а также ЖК «На Покатной» и ЖК «На Шоссейной».
- «СДС-Финанс». Застройщик ЖК «Венеция» на левом берегу Оби приступил к строительству микрорайона «Легендарный-Северный» на территории, прилегающий к бывшему городскому аэропорту. На сегодня компания возводит 5 домов в Новосибирске.
- ГК «Томская ДСК». Строит в Новосибирске в настоящее время 4 дома. Самый известный проект – «Квартал у реки Аквамарин». Жилой комплекс возводят вдоль набережной Оби рядом с аквапарком «Аквамир».
- ГК SKY Group. 4 строящиеся дома в левобережной части Новосибирска. Наиболее известные проекты – ЖК «КрымSKY» и смарт-квартал Red Fox.
- ООО «ЖК «Академия»». Строит 3 дома по улице Ипподромской. Всего в комплексе – 5 домов.
- ГК «Север». Строит 10 домов. В портфеле компании такие проекты, как жилой малоэтажный кирпичный комплекс «Да Винчи» в верхней зоне Академгородка, ЖК «Крылья» и ЖК «Поколение» в микрорайоне Пашино.
- ГК «ВербаКапитал». В настоящее время строит 2 дома. Это два небоскреба жилого комплекса CHICAGO. Также в активе застройщика комплекс «Инские холмы».
- ГК «Химметалл». В стадии строительства 3 дома. Сегодня компания строит ЖК «Никольский парк», состоящий из семи домов. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию ЖК «Ельцовский парк».
- ГК «Дом-Строй». Строит 1 дом. В 2022 году застройщик сдал такие знаковые объекты, как Richmond Residence и дом «Державина, 50». Сегодня компании строит ЖК «Прованс» на пересечении Нарымской и Железнодорожной.
- СК «СД Альфа Капитал». Строит 2 дома. Застройщик ведет строительство жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого ЖК «Сосновый бор» и ЖК «Облака-2» на улице Московская.
- ГК Корпорация ЁЛКА. Строит 6 домов. Компания ведет строительство ЖК «Никитина128» в Новосибирске и ЖК «Akadem Klubb» в поселке Каинская Заимка, недалеко от Академгородка, а также приступила к строительству нового ЖК «Наследие» в самом центре Новосибирска.
- «СибирьДевелопмент». 2 строящихся дома. Компания реализует такие проекты, как «Заельцовский NEW» и «Цивилизация». В этом году застройщик объявил о старте нового проекта «Тайм Сквер» на второй линии Красного проспекта.
- Холдинг TS Group. Застройщик «Жуковки» в 2022 году объявил о старте нового проекта. ЖК «Невский» будут строить на северной окраине Новосибирска.
- ГК «СКАНДИА». 2 строящихся дома. Компания ведет строительство квартала «Новый Кедровый».
- КМС (Краснообск. Монтажспецстрой). Компания строит два жилых комплекса. Одна на улицах Писарева (2 здания 20 и 21 этаж) в Центральном районе и Гурьевская (4 25-этажных дома) – в Октябрьском.
- «Оловозаводская». Компания строит 6 домов. Известна, как застройщик ЖК «Черемушки» в Кировском районе. Сегодня строит жилой комплекс – дом у леса «Вознесенский».