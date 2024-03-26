В Иркутске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о получении взятки. Пресс-служба прокуратуры Приангарья сообщает, что на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник иркутской администрации.

По данным надзорного ведомства, фигурантом дела о получении взятки в почти 8 миллионов рублей стал экс-начальник юридического отдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации Иркутска.

Суд установил, что мужчина в 2011-2013 годах заключил мировое соглашение со строительной компанией, которая с нарушением строительных и иных норм возвела дом на иркутской улице Пискунова. Последствием этого соглашения стала отмена ранее наложенных судом обеспечительных мер и отзыв иска городской администрации о сносе дома. Как результат — застройщик получил право собственности на дом и начал продавать в нем квартиры.

Как удалось установить, экс-сотрудник администрации за свою «помощь» получил от строительной компании 9 квартир, общая стоимость которых превысила 7,7 млн рублей. Суд, с учетом доводов стороны обвинения, приговорил фигуранта к восьми с половиной годам в колонии строгого режима, штрафу в 38,8 миллиона рублей и пятилетнему запрету на занятие госдолжностей.

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