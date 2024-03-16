В Новосибирской области в феврале вывели на рынок на 40% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее

Единый ресурс застройщиков опубликовал исследование по динамике вывода новых проектов в Новосибирской области. В феврале этого года семь засторйщиков представили на рынок региона 21 объект, что на 40% меньше, чем в феврале 2023 года.
В исследовании портала ЕРЗ. РФ о выводе на рынок Новосибирской области многоквартирных жилых домов (МКД) прослеживается значительное снижение числа новых проектов в феврале. По сравнению с январем 2024 года число МКД, выведенных на рынок, снизилось на 81%. А по сравнению с февралем 2023 года количество новых объектов в регионе уменьшилось на 40%.
Тем не менее, в исследовании отмечено, что в совокупности за 2 месяца этого года в Новосибирской области на рынок выведено 133 объекта (на 87,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года) или 4,3 тысячи квартир площадью 0,21 млн кв. м. В среднем с начала 2024 года на рынке региона ежедневно появлялось 72 квартиры, что на 31% меньше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 26,4 тысячи квартир. При этом площадь квартир по сравнению с февралем 2023 года уменьшилась на 66%.
По количеству объектов, заявленных на рынке за месяц, Новосибирская область, если не брать во внимание Москву, занимает четвертое место в стране, а по площади новых МКД – 11‑е место. На регион пришлось 2,4% жилья, выведенного в стране на рынок за месяц.
|Регион
|Домов
|Квартир
|Площадь, м²
|Москва
|11
|6 680
|376 876
|Свердловская область
|22
|7 451
|356 704
|Санкт-Петербург
|20
|6 652
|290 999
|…
|Воронежская область
|7
|1 598
|85 494
|Новосибирская область
|21
|1 733
|85 026
|Приморский край
|17
|1 494
|78 978
|…
|Ярославская область
|1
|52
|2 560
|Псковская область
|1
|30
|1 260
|Волгоградская область
|1
|24
|1 005
|Итого
|417
|68 903
|3 472 697
По данным ЕРЗ, больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели ГК «ПромГражданСтрой» – 10 объектов (ЖК «Пригородные просторы»), СЗ «Грин-Парк» (5 объектов в поселке таунхаусов «Клубника») и ГК СОЮЗ (2 объекта: ЖК «Галактика» и ЖК «Новый горизонт»).
По площади новых объектов лидируют ГК СОЮЗ (47,94 тыс. кв. м), СЗ «КварталИнвестСтрой» (15,70 тыс. кв. м) и ГК СМСС (9,75 тыс. кв. м).
Недавно стали известны изменения в правилах землпользования и застройки в Новосибирске.