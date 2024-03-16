В Новосибирской области в феврале вывели на рынок на 40% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее

Жанна Гладкова
 
В Новосибирской области в феврале вывели на рынок на 40% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее
Фото Алексея Игнатовича

Единый ресурс застройщиков опубликовал исследование по динамике вывода новых проектов в Новосибирской области. В феврале этого года семь засторйщиков представили на рынок региона 21 объект, что на 40% меньше, чем в феврале 2023 года.

В исследовании портала ЕРЗ. РФ о выводе на рынок Новосибирской области многоквартирных жилых домов (МКД) прослеживается значительное снижение числа новых проектов в феврале. По сравнению с январем 2024 года число МКД, выведенных на рынок, снизилось на 81%. А по сравнению с февралем 2023 года количество новых объектов в регионе уменьшилось на 40%.

Вывод нового жилья на рынок Новосибирска

Тем не менее, в исследовании отмечено, что в совокупности за 2 месяца этого года в Новосибирской области на рынок выведено 133 объекта (на 87,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года) или 4,3 тысячи квартир площадью 0,21 млн кв. м. В среднем с начала 2024 года на рынке региона ежедневно появлялось 72 квартиры, что на 31% меньше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 26,4 тысячи квартир. При этом площадь квартир по сравнению с февралем 2023 года уменьшилась на 66%.

В Новосибирске уменьшилось предложение новостроек

По количеству объектов, заявленных на рынке за месяц, Новосибирская область, если не брать во внимание Москву, занимает четвертое место в стране, а по площади новых МКД – 11‑е место. На регион пришлось 2,4% жилья, выведенного в стране на рынок за месяц.

Регион Домов Квартир Площадь, м²
Москва 11 6 680 376 876
Свердловская область 22 7 451 356 704
Санкт-Петербург 20 6 652 290 999
Воронежская область 7 1 598 85 494
Новосибирская область 21 1 733 85 026
Приморский край 17 1 494 78 978
Ярославская область 1 52 2 560
Псковская область 1 30 1 260
Волгоградская область 1 24 1 005
Итого 417 68 903 3 472 697

По данным ЕРЗ, больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели ГК «ПромГражданСтрой» – 10 объектов (ЖК «Пригородные просторы»), СЗ «Грин-Парк» (5 объектов в поселке таунхаусов «Клубника») и ГК СОЮЗ (2 объекта: ЖК «Галактика» и ЖК «Новый горизонт»).

По площади новых объектов лидируют ГК СОЮЗ (47,94 тыс. кв. м), СЗ «КварталИнвестСтрой» (15,70 тыс. кв. м) и ГК СМСС (9,75 тыс. кв. м).

Недавно стали известны изменения в правилах землпользования и застройки в Новосибирске.

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