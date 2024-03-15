На сессию Совета депутатов Новосибирска 24 марта будут вынесены очередные изменения в правила землепользования и застройки города. Все поправки прошли общественные слушания, в результате которых в документ внесли еще 107 предложений. Важные изменения коснулись строительства апартаментов и выдачи разрешений на строительство.

Большая часть изменений в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) Новосибирска касается приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральными регламентами. Кроме того, депутатам предстоит утвердить положения, которые зафиксируют введенные недавно новшества.

Как рассказал вице-мэр-начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии по градостроительству горсовета 14 марта, в ПЗЗ закрепляется норматив для гостиничного строительства. Если средняя площадь номеров в апартаментах более 30 кв. м, то на них распространяются все требования для жилищного строительства, в том числе по количеству парковочных мест и созданию объектов социальной инфраструктуры. Также закрепляется норма по регулированию градостроительного облика зданий. Если застройщик намерен возвести дома вдоль знаковых магистральных улиц города, то до получения разрешения на строительство он должен будет согласовать внешний вид зданий с комиссией по архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства мэрии.

Чтобы преодолеть вето на выдачу разрешений на строительство пока муниципалитет готовит документ о взносе застройщиков на создание социальной инфраструктуры, принято решение закрепить в правилах землепользования и застройки позицию, в соответствии с которой застройщик может получить разрешение. «Если строительная компания обязуется в течение 2-3 лет (пока строит жилье) провести мероприятия по увеличению социальной инфраструктуры, то она может обращаться за разрешением на строительство», – рассказал Алексей Кондратьев. По его словам, такой порядок уже действует. В 2023 году для создания социальной инфраструктуры привлечено порядка миллиарда рублей от строительного сообщества. Благодаря этому, сегодня либо находятся в стадии проектирования, либо строятся 5 детских садов, проектируется еще 10 школ.

Кроме того, как сообщил вице-мэр, с крупными застройщиками Новосибирска мэрия подписывает соглашения, по которым компании будут строить школы, а муниципалитет затем выкупит их по стоимости Главгосэкспертизы. «Проценты по кредиту на строительство школы платит застройщик. Это будет его вклад в развитие социальной инфраструктуры. С каждой школы – это где-то 400-500 миллионов рублей», – рассказал Алексей Кондратьев и добавил, что это временная мера до утверждения положения о социальном взносе застройщиков, чтобы не останавливать жилищное строительство в городе.