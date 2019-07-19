Как стало известно «Континенту Сибирь», на площадке закрывшегося ресторана «Урицкий» в Новосибирске запустится кофейня новосибирской сети PRIMETIME COFFEE. Техническое открытие заведения ожидается уже в ближайшие дни.

Напомним, что ресторан «Урицкий» закрылся в июне текущего года. На тот момент участники рынка отмечали, что на его площадях может открыться ресторан и кофейня.

Как стало известно «Континенту Сибирь», речь идет о сети PRIMETIME COFFEE Антона Горестова. В самой компании это подтвердили. По словам PR-менеджера PRIMETIME COFFEE Светланы Васильевой, кофейня на Ленина открывается в техническом режиме, в августе заработает полноценная кухня с новым меню, где можно будет провести бизнес-завтрак с партнерами или ужин с семьей. По ее словам, PRIMETIME COFFEE занимает всю площадь бывшего ресторана Урицкий, где также в скором времени запустится коворкинг CO-WO.

Стоит отметить, что сеть PRIMETIME COFFEE можно считать одним из самых быстрорастущих игроков на своем рынке: первая кофейня под этим брендом была запущена летом 2017 года, а сейчас их уже в Новосибирске более 20. Ранее Антон Горестов отмечал в интервью «Континенту Сибирь», что по состоянию на конец 2019 года у сети будет около 25–30 кофеен в Новосибирске. В частности помимо кофейни на Ленина в настоящий момент компания находится в стадии открытия еще трех точек: на Кошурникова, на Красном проспекте («Ройял Парк») и на Серебренниковской. Также сеть анонсировала запуск кофейни в ТРЦ «Галерея-Новосибирск».

Кроме того, компания активно развивается и за пределами города, в частности она вышла в Самару, Москву, а также ранее говорила о планах открытия заведений в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на улице Ленина сегодня также работают такие заведения, как «Чашка кофе», «Академия Кофе», Skuratov Coffee, Coffee Collective, Organic Coffee, Pitchii Coffee, Brew Sell, «Утро вечера». При этом, «Чашка кофе» Дениса Иванова располагается в том же здании, что и PRIMETIME COFFEE.

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