Владелец сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов намерен в скором времени представить новую концепцию – деловое пространство коворкинг «CO-WO» в новосибирском ТРЦ «Галерея». Как сообщил «Континенту Сибирь» Горестов, коворкинг «CO-WO» начнет работать в мае и будет ориентирован на работающих родителей с детьми.

По словам Антона Горестова, это будет офисное пространство, в котором присутствует не только деловая атмосфера, способствующая повышению производительности и качества работы, но и игровая зона для детей. «При создании коворкинга «CO-WO» была учтена его основная особенность — помочь работающим родителям не разрываться между работой и ребёнком, развиваться совместно с помощью профессионалов и быть рядом друг с другом. Благодаря коворкингу родителям больше не придётся делать выбор между своими интересами и интересами ребёнка», — поделился Горестов. Собеседник издания отметил, что планирует превратить коворкинг «CO-WO» за последующие два года в сеть из пяти филиалов.

Антон Горестов также является учредителем сети бутик-отелей Ahotels и председателем совета директоров компании «Дядя Денер». Первое заведение сети PRIMETIME было запущено в Новосибирске летом 2017 года. В текущем году сеть планирует открыть в городе еще 10-15 новых точек.

Добавим, что коворкинг рассчитан на 65 рабочих мест. Помещение будет включать три переговорные комнаты, трансформирующиеся в конференц-зал, детскую комнату и кофейню PRIMETIME. Стоит отметить, что рядом с этой площадкой в ТРЦ «Галерея» уже работают «Чашка кофе» и Travelers Coffee. «Боюсь ли я того, что кофейня не выдержит конкуренции? Нет. Уверен ли я, что у нас будет своя аудитория? Да. Есть гости, которые уже знают, выбирают и любят нас, и они в любом случае поднимутся на 4-й этаж за любимым напитком», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» Антон Горестов.

Напомним, что ранее в центре Новосибирска открылся самый большой в городе коворкинг PROSTOR, его запустила группа компаний «Септима».

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