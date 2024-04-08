Стало известно имя лучшего бариста — им стал сотрудник новосибирской кофейни

В рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» прошел отборочный этап национальной премии «Бариста года» сезона 2024/2025. 15 из 16 участников оказались из Сибири.

Новосибирск представляли баристы Blackwood, «Чашки Кофе», «Академии Кофе», Brewsell, Julius Meinl, Москву — специалист Grind. Из Красноярска приехали баристы из Hello wine и Benedict Breacfast & Lounge, а из соседнего Кузбасса — «Малевича» и Magic coffee. Барнаул («АрдеКофе») и Новокузнецк («Рафчик») представляло по одному участнику, при этом из Томска («Буланже») приехало сразу два бариста.

Участники конкурса должны были приготовить три пары напитков: эспрессо и молочный напиток, приготовленные на профессиональной кофе-машине, а также натуральный кофейный напиток, приготовленный альтернативным способом заваривания, без применения профессиональной кофе-машины.

Судейская коллегия представлена управляющим производством Bean&Roast Ражденом Туркия, сертифицированным судьей Special Coffee Association с 2001 года, главным судьей национального чемпионата «Латте Арт» и координатором проекта «Бариста Года» Владимиром Лисовым, сертифицированным судьей чемпионатов бариста Кристамасом Ли и сертифицированным судьей, руководителем кофейного направления «ЭйБиСи ростерс» и специалистом по обработке кофе Александром Матвеевым.

Победителем отборочного этапа стала Екатерина Кох из «Академии кофе». Как уточнили «Континенту Сибирь» организаторы мероприятия, она поедет представлять свою сеть кофеен на федеральном уровне в Москве уже в следующем году.