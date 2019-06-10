В центре Новосибирска закрылся ресторан

В конце прошлой недели подтвердилась информация о том, что ресторан «Урицкий» (юридическое лицо — ООО «Таймс») закроется в ближайшее время. На его дверях висит объявление: «Ресторан «Урицкий» закрыт по техническим причинам. Приносим свои извинения!».

По данным источников «Континента Сибирь», владельцы ресторана вели переговоры как о продаже «Урицкого», так и о его переформатировании. В результате было выбрано последнее. В настоящее время над новой концепцией ресторана работает команда дизайнеров и маркетологов. При этом, до недавнего времени учредители не намерены были закрывать заведение, планируя плавную трансформацию.

От официальных комментариев представители «Урицкого» отказались.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 10.06.2019 учредителями ООО «Таймс» числятся Марина Ерофева и Ирина Габдрахманова, директор – Максим Коротких.

Напомним, что ресторан «Урицкий» открылся весной 2018 года. Название ресторана вызвало противоречивую реакцию новосибирцев. В соцсетях бурно обсуждали насколько корректно называть заведение именем революционера и руководителя питерского ЧК Моисея Урицкого, прославившегося своей жестокостью. Некоторые жители города призывали отказаться от посещения этого места и даже предсказывали короткую жизнь проекту с таким именем.

Руководство ресторана не связывало его название с чекистом и объясняло это принятым location name (название по локации) – заведение расположено на углу улиц Урицкого и Ленина. Ресторан состоял из трех зон: ресторана с танцами (на месте легендарного для Новосибирска «Таймса»), веранды и караоке бара.

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