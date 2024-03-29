Прокуратура проверит законность работы новосибирского банного комплекса

Павел Ганьшин
 
Прокуратура проверит законность работы новосибирского банного комплекса
Изображение от wirestock на Freepik

Новосибирские прокуроры организовали проверку деятельности комплекса «Павловские бани» в районе карьера Мочище. Надзорное ведомство намерено выяснить, не нарушает ли работа заведения российское законодательство.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска организовала проверку законности работы комплекса «Павловские бани» на улице Лобачевского. Ранее в СМИ и соцсетях появилось обращение жителей близлежащих домов к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину: они пожаловались, что банный комплекс возведен с нарушением санитарных норм и требований пожарной безопасности. После этого о начале проверки сообщили следственные органы Новосибирской области, а теперь к делу подключилась и прокуратура.

Надзорное ведомство намерено оценить законности работы «Павловских бань», в частности — проверить заведение на нарушение пожарных норм и факт создания неудобств для горожан, проживающих неподалеку. При наличии оснований прокуратура обещает принять необходимые меры реагирования.

Ранее мы сообщали, что на новосибирской улице Лескова произошла коммунальная авария.

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