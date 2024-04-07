Глава СК поручил возбудить дело из-за обрушения стены в школе под Новосибирском

Павел Ганьшин
 
Глава СК поручил возбудить дело из-за обрушения стены в школе под Новосибирском
Изображение от freepik

Следственному управлению Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области главой федерального ведомства поручено завести уголовное дело. Причиной стало частичное обрушение стены в одной из школ региона.

Как сообщает Информационный центр российского Следственного комитета, Следственное управление по Новосибирской области начало процессуальную проверку инцидента, в центре которого оказалась школа в поселке Пушной Черепановского района. По данным ведомства, в здании, кровля которого длительное время протекала, частично обрушилась одна из кирпичных стен. К счастью, во время инцидента никто из учеников и педагогов не пострадал.

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку массового отравления школьников под Новосибирском.

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