На улице Лескова в Новосибирске произошла коммунальная авария

В Октябрьском районе Новосибирска по улице Лескова в ночь на 29 марта был обнаружен дефект на магистральной теплосети диаметром 800 мм. Энергетики отключили водопровод и приступили к ремонтным работам около часа ночи, сообщает пресс-служба СГК.

«В контуре отключения будут находиться 4 многоквартирных дома. Ухудшение режимов отопления и горячего водоснабжения возможно в домах по улицам Орджоникидзе и С. Шамшиных от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что завершить работы и восстановить нормальное теплоснабжение планируется сегодня к 21.00.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в экологичность новосибирских ТЭЦ вложат порядка 144 млн рублей.