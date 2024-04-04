Прокуратура организовала проверку массового отравления школьников под Новосибирском

Павел Ганьшин
 
Прокуратура организовала проверку массового отравления школьников под Новосибирском
Изображение от lifeforstock на Freepik

Прокуратура Новосибирской области сообщила о совместной с Роспотребнадзором проверке факта массового отравления школьников в одной из деревень Новосибирской области.

Региональное надзорное сообщило, что проверит соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и даст оценку действиям должностных лиц образовательной организации в деревне Ургун Искитимского района. Участие в проверке также примет региональное отделение Роспотребнадзора.

Ранее в сми появилась информация, о том что в школе упомянутого населенного пункта произошло массовое отравление учащихся — у школьников диагностировали 14 случаев острой кишечной инфекции. Сообщается, что до конца расследования школу перевели на дистанционное обучение.

Ранее мы сообщали, что бывший директор бердского МУП получил срок за покалечившее женщину дерево.

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