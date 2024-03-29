В отношении алтайских политиков развернута провокационная кампания

С фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих депутату Госдумы, первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой и председателю Алтайского краевого Заксобрания Александру Романенко неизвестными рассылаются различные сообщения, целью которых является ввод в заблуждение и запугивание. Об этом сообщили в пресс-службе краевого реготделения КПРФ.

«Вероятно, провокация в отношении алтайских политиков связана с массовой рассылкой фейков, захлестнувшая страну после теракта в Подмосковье. Надеемся, правоохранительные органы найдут организаторов этой гнусной кампании», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в подмосковном Красногорске вечером 22 марта перед выступление группы «Пикник» — террористы убили более 60 человек из числа зрителей концерта в комплексе «Крокус Сити Холл» и подожгли здание. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. Событие прокомментировали губернаторы сибирских регионов, а также полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о массовой атаке на аккаунты политиков по всей стране. Подробнее в материале по ссылке.