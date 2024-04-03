Мошенники создали фейковый аккаунт очередного сибирского губернатора

Мошенники с целью сбора персональных данных создали фейковый аккаунт губернатора Омской области Виталия Хоценко. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«От моего имени идет рассылка сообщений. Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона — это главный признак фейкового аккаунта. Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте», — говорится в сообщении.

Об аналогичном случае накануне предупреждал и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также о взломе своего телеграм-аккаунта 14 марта заявил депутат Госдумы Дмитрий Савельев (фракция «Единая Россия»), добавив, что от его имени рассылается спам.

По словам Игоря Кобзева, около месяца назад такая массовая атака была совершена на аккаунты многих мэров, причем по всей стране. Напомним, что подобные ситуации происходили и в прошлом году. Так, мэр города Бердска Роман Бурдин сообщал о том, что злоумышленники ведут переписку с людьми от его лица. До этого целью мошенников стал глава томского Стрежевого Валерий Дениченко.