Мошенники атакуют аккаунты высших должностных лиц Сибири

Ольга Степанова
 
Мошенники создали клон аккаунта губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев. Фото: t.me/kobzevii

Мошенники создали в мессенджере клон личного аккаунта губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с целью целью получения персональных данных местных жителей. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня узнал, что здесь, в мессенджере Telegram, создан клон моего личного аккаунта. С него пишут людям. Я прошу не вступать в диалог с владельцами этого аккаунта, он не имеет ко мне никакого отношения. Уже связался с техподдержкой мессенджера и сообщил о данном факте», — говорится в сообщении.

Также о взломе своего телеграм-аккаунта сегодня, 14 марта, заявил депутат Госдумы Дмитрий Савельев (фракция «Единая Россия»), добавив, что от его имени рассылается спам.

По словам Игоря Кобзева, буквально месяц назад такая массовая «атака» была совершена на аккаунты многих мэров, причем по всей стране. Напомним, что подобные ситуации происходили и в прошлом году. Так мэр города Бердска Роман Бурдин сообщал о том, что злоумышленники ведут переписку с людьми от его лица. Об аналогичном случае горожан предупреждал глава томского Стрежевого Валерий Дениченко.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Приангарье вернул в муниципальную собственность участок площадью более 2 тыс. кв. метров.

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