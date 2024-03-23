Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев опубликовал соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Московской области.

Официальное заявление по поводу случившегося 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» опубликовано на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Анатолий Серышев обратился к родным и близким погибших в террористическом акте.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного преступления. Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего, жители Сибири скорбят вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что организаторы и исполнители этого жестокого преступления понесут заслуженное наказание», – заявил полпред.

Ранее «Континент Сибирь» написал о том, что губернаторы сибирских регионов отреагировали на теракт в Подмосковье усилением мер безопасности.

Вечером 22 марта перед началом концерта рок-группы «Пикник» в комплексе «Крокус Сити Холл» в Московской области началась стрельба. По данным Следственного комитета РФ, предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. В списке пострадавших, по информации МЧС России, 99 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).

UPD: На 16.00 по новосибирскому времени, по сообщению пресс-службы Следственного комитета России, количество погибших в результате теракте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек.