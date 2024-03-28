Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова и исполнительный директор Экспоцентра Андрей Ромашевский поделились 28 марта в ходе пресс-конференции в ТАССе деталями программы, которая объединит деловую программу VI Сибирского туристического форума и выставку HoReCa Сибирь.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Семейные ценности заняли важное место и в корпоративной культуре HoReCa. В этом году мероприятия форума «Дикоросы» будут объявлены тематикой «Авторы, последователи и наследники».

Участникам деловой программы расскажут о стратегии для развития въездного туризма, ключевых изменениях в законодательстве 2024 для предприятий HoReCa, цифровых сервисах в сфере туризма, и многое другое. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

«В прошлом году форум набрал более 5 тысяч участников, приехали представители 30 регионов и 8 стран, была очень насыщенная программа. В этом году мы специально разделили программу на несколько целевых групп: для собственников бизнеса, инвесторов, маркетологов, менеджеров по продажам и специалистов по работе с персоналом, для органов власти в сфере туризма, отдельный круглый стол по инструментам продвижения и Ж/Д перевозкам», — подчеркнула Анна Павлова.

В выставочной программе примут участие более 150 компаний из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы. На форуме впервые будет вручена «Премия сибирского гостеприимства», которая будет присуждаться по различным номинациям среди сибирского бизнеса. В жюри вошли независимые эксперты, ни один орган власти не может влиять на их решение. Премию вручат на торжественном собрании в первый день форума, 3 апреля.

Кроме того, четвертого апреля 2024 года в рамках «Дикоросов» в Экспоцентре состоится III Форум «Кейтеринг + Ивент Сибири – 2024». Среди участников – руководители кейтеринговых компаний, банкетных залов, шеф-повара, ивенторы (агентства событий), а также специалисты площадок, поставщики, HR-специалисты и маркетологи, представители органов власти региона. «Каждый год мы находим новые темы для обсуждения и новых интересных экспертов», – подчеркнула соучредитель одноименной кейтеринговой компании Анна Сидевич.

Также в рамках «Дикоросов» пройдут такие события, как отборочный этап Национальной премии «Бариста года» 2024 и подведение итогов конкурса на лучший туристско-информационный центр России.

Напомним, что «Континент Сибирь» подводил итоги опроса читателей по лучшему бизнес-форуму в Новосибирске за первое полугодие 2023 года. Форум «Дикоросы» занял второе место (29%).

Участие бесплатное после прохождения онлайн-регистрации по ссылке, где доступна полная информация о программе мероприятия.

18+