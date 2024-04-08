В новосибирском Экспоцентре прошел III форум «Кейтеринг + Ивент Сибири – 2024», организованный при поддержке минпромторга и минэкономразвития Новосибирской области в рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». Его участниками стали более 200 представителей событийной индустрии из разных регионов.

В форуме приняли участие руководители ивент-агентств, кейтеринговых компаний, банкетных залов и площадок, поставщики, маркетологи из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Омска, Томска, Москвы, а также представители региональных органов власти и студенты новосибирских профильных вузов.

Панельная дискуссия «Событийная индустрия как драйвер развития региона» и круглый стол «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии» прошли в активном обсуждении актуальных отраслевых проблем. В целом участники обсуждения пришли к мнению, что Новосибирск нуждается в дальнейшей, более крепкой консолидации усилий всех творческих ресурсов, всех представителей событийной сферы для проработки общей программы продвижения региона. Еще одним условием прогресса было названо взаимопонимание и взаимодействие с органами власти всех ветвей и уровней.

Сейчас в Новосибирской области проходит много мелких и средних мероприятий, которые размывают ресурсы и не всегда несут четкий смысловой посыл. По мнению участников форума, целесообразно прийти к масштабированию и сделать более цельную программу событий, которые бы стали визитной карточкой региона. Это вполне реально осуществить через синергию власти, бизнеса, за счет открытых партнерств и при этом существенно улучшив городскую инфраструктуру. Интеграция ивентеров, бизнеса, креатива и городской среды могла бы дать необходимый импульс этому процессу.

Много на форуме говорилось об острой потребности в качественном профессиональном образовании для всех компаний событийной индустрии. Будущее за созданием совместных, креативных, прорывных практик, реализуемых на стыке компетенций продвинутых лидеров этой сферы. Общего решения пока не найдено. Тем не менее, соорганизатор форума Анна Сидевич обнародовала информацию об открытии на базе «КЕЙТЕРИНГА АННЫ СИДЕВИЧ» регионального центра компетенций, развитие которого даст новые возможности профессионального образования для представителей индустрии кейтеринга далеко за пределами Новосибирской области.