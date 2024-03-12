Четвертого апреля 2024 года в новосибирском Экспоцентре пройдет III Форум «КЕЙТЕРИНГ + ИВЕНТ СИБИРИ – 2024» в рамках выставки «HoReCa Siberia – 2024» и форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».

В программе ежегодной встречи представителей событийной индустрии запланированы круглые столы «Событийная индустрия как драйвер развития региона» и «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии», а также выступления ведущих экспертов в области кейтеринга и организации мероприятий.

Ключевыми спикерами станут президент «Ассоциации Кейтерингов и Банкетных служб», ведущий российский эксперт по кейтерингу, основатель проекта CateringConsulting.ru Кирилл Погодин, эксперт и методолог в сфере кейтеринга, основатель проекта Catering Heroes Людмила Баянова, а также руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Инга Микаелян.

Среди участников форума – руководители кейтеринговых компаний, банкетных залов, шеф-повара, ивенторы (агентства событий), а также специалисты площадок, поставщики, HR-специалисты и маркетологи, представители органов власти региона.

«Наш форум проводится уже третий год, мы видим, что такие встречи интересны профессиональному сообществу. Каждый год мы находим новые темы для обсуждения и новых интересных экспертов», – рассказывает инициатор форума и соучредитель компании «Кейтеринг Анны Сидевич» Анна Сидевич.

Мероприятие пройдет на площадке новосибирского экспоцентра 4 апреля. Участие в форуме бесплатное после прохождения онлайн-регистрации по ссылке, где доступна полная информация о программе мероприятия.

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