Сибирские туристско-информационные центры признаны лучшими в России

Национальная ассоциация информационно-туристских организаций подвела итоги конкурса среди региональных центров. Среди лидеров по количеству полученных наград оказалась Новосибирская область.

На форуме «Дикоросы» в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялось подведение итогов VII всероссийского конкурса «Лучший туристский информационный центр России 2023». Конкурс проводится национальной ассоциацией информационно-туристских организаций, и в этом году прошел при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и туристско-информационного центра Новосибирской области.

Как сообщили «Континенту Сибирь» организаторы мероприятия, на заочный этап было подано более 60 заявок от туристско-информационных центров (ТИЦ) из 38 регионов. В отборе лучших центров в очном этапе впервые принимали участие представители Российского союза индустрии и системы Роскачества.

«Мы рады, что нам удалось провести такой масштабный всероссийский конкурс на площадке форума. Впервые в этом году конкурс прошёл в два этапа, и 31 организация из самых разных регионов России приняли участие лично. Кроме того, удалось провести для участников конкурса обзорную экскурсию. И даже погода располагала к приятной солнечной прогулке по центру Новосибирска с посещением нашего офиса, гастроинкубатора, магазина производителей из наукограда Кольцово и комплекса «Дом с колесом», — рассказала «Континенту Сибирь» руководитель ТИЦ Новосибирской области Екатерина Углянская.

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Роскачество отметило специальными дипломами туристско-информационный центр Новосибирской области – филиал ГКУ НСО «ЦРР», а также представителей Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.

Лучшим музейным ТИЦ признан Омский, среди муниципальных — «Сибирь-Хоккайдо» из Новосибирска. «Алтайтурцентр» отмечен наградой за умение работать в сложных ситуациях. Новосибирский ТИЦ получил гран-при за успешную стратегию продвижения в электронных каналах и настоящее сибирское гостеприимство, а центр Хакасии признан лучшим в использовании бренда территории в работе ТИЦ.

Напомним, что ранее на форуме «Дикоросы» был анонсирован проект новосибирского курорта «Речкуновский».