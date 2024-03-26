Назначить министру Денису Архипову иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, просит суд Общественный совет при министерстве ЖХК и энергетики Новосибирской области. Общественники посчитали принятые в отношение министра меры слишком жесткими.

Общественный совет при министерстве ЖХК и энергетики Новосибирской области подготовил открытое обращение к председателю Новосибирского областного суда, в котором попросил судью освободить из-под стражи министра Дениса Архипова на время расследования уголовного дела в отношении него. Напомним, 22 марта в Центральном районном суде г. Новосибирска прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании Денису Архипову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 20 мая 2024 года.

«Мы считаем, что следствие разберется во всех обстоятельствах дела. Единственное, мы приняли коллегиальное решение обратиться к председателю облсуда, чтобы поменяли меру пресечения министру, потому что это влияет на его деловую репутацию и репутацию целого министерства. Мы, Общественный совет, уже на протяжении трех лет зная министра, можем характеризовать его как ответственного, отзывчивого профессионала с большой буквы. <…> Поэтому мы считаем, что мера пресечения в виде взятия под стражу чересчур жесткая. Можно обойтись более мягкой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы», — сказал председатель Общественного совета при министерстве ЖХК и энергетики Новосибирской области Александр Обрывко.

Также председатель Совета уточнил, что апелляция на решение суда о заключении Дениса Архипова под стражу уже подана его адвокатами.

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Напомним, в вину министру вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Как ранее сообщала прокуратура, Денис Архипов подписал с руководством регоператора «Экология Новосибирск» оглашение о работе с ТКО на территории региона на 2022 год, исполнение которого было обеспечено банковской гарантией на сумму более 220 млн рублей. Однако, зная, что регоператор не выполнил обязательства по соглашению, министр не стал требовать от банка уплаты по гарантии.

Общественники назвали такое решение «меньшим из зол». По их мнению, требование выплаты средств повлекло бы их «возможную блокировку банком на счете регоператора, тем самым нарушив работу регоператора по вывозу отходов накануне новогодних праздников».

Ранее «Континент Сибирь» писал, что находящихся в СИЗО Денис Архипов остается в должности министра ЖКХ и энергетики региона.