Арестованный министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области остается в должности

Арестованный по делу о превышении должностных полномочий Денис Архипов остается в должности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона прокомментировали ситуацию с задержанием Дениса Архипова. Напомним, министр был задержан 20 марта по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «мусорным» регоператором, компанией «Экология Новосибирск».

Работа регоператора была обеспечена банковской гарантией в сумме более 220 млн рублей. После того, как стало понятно, что регоператор не выполнил обязательства по соглашению, деньги с банковского счета взысканы не были, тем самым был нанесен ущерб казне.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе министерства, Денис Архипов сейчас остается в своей должности, вины он не признает. Меру пресечения подозреваемому в виде ареста избрал Центральный районный суд. В министерстве выразили уверенность, что «правоохранительные и судебные органы во всем разберутся», добавив, что сама работа министерства сейчас идет в обычном режиме.