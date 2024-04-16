В Новосибирской области впервые наложили арест на помещение из-за азартных игр

Суд Новосибирска впервые в истории региона наложил арест на помещение из-за деятельности, которая там велась. Как выяснили правоохранительные органы, там велась игорная деятельность.

Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на нежилое помещение, используемое для организации незаконной игорной деятельности. Помещение площадью 184 кв. м находится на ул. Бориса Богаткова, 206. Как уточнили в прокуратуре региона, там в ходе совместного рейда правоохранительных органов была пресечена незаконная игорная деятельность.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационнно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

«Установлено, что у помещения номинальный собственник, который фактически его не приобретал, договор аренды не заключал, прибыль от сдачи в аренду не получал. По делу задержаны два фигуранта, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что ранее полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и экс-главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Романа Дронова и двоих бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска. Все они подозреваются в мошенничестве в дорожно-строительной отрасли.