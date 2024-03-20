Новосибирского министра ЖКХ подвела под статью «Экология Новосибирск»

Стали известны подробности уголовного преследования задержанного министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями стало соглашение о работе с ТКО на территории региона, подписанное министром Денисом Архиповым и руководством регоператора «Экология Новосибирск».

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, исполнение соглашения на 2022 год было обеспечено банковской гарантией на сумму более 220 млн рублей. По данным надзорного органа и следствия, глава министерства, зная, что регоператор не выполнил обязательства по соглашению, не стал требовать от банка уплаты по гарантии. Таким образом, региональная казна лишилась более 200 млн.

В прокуратуре отметили, что на нарушения обратил внимание один из посетителей приема у заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, который сегодня провел личный прием граждан в формате круглого стола в Новосибирске.