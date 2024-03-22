Новосибирскому министру суд избрал меру пресечения

Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денису Архипову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сегодня, 22 марта, в Центральном районном суде г. Новосибирска прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании Денису Архипову меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайство следователя удовлетворил, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 20 мая 2024 года.

Напомним, Денис Архипов был задержан 20 марта. По материалам прокурорской проверки в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Поводом для возбуждения уголовного дела стало соглашение о работе с ТКО на территории региона, подписанное министром Денисом Архиповым и руководством регоператора «Экология Новосибирск».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.