ФАС возбудила дело в отношении S7

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении авиакомпании S7. Как объяснила пресс-служба ведомства, это связано с тем, что компания не исполнила предупреждение ФАС.

«Ранее ведомство установило, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Кроме того, у авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования», — сообщила пресс-служба ФАС, уточнив, что перевозчик пытался оспорить законность предупреждения в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС.

Как пояснили в ведомстве, в случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, что ранее стало известно, в каких регионах Сибири сократилась выручка у бизнеса.