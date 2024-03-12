Стала известна выручка предприятий России за 2023 год. Эти данные опубликовала компания FinExpertiza. Согласно этой информации, Кузбасс оказался на втором месте по стране по падению денежных поступлений в 2023 году.
Общая выручка крупного и среднего бизнеса в России за 2023 год составила 250,7 трлн руб., увеличившись относительно 2022 года на 23,9 трлн руб., или на 10,5%, следует из данных Росстата. Это выше среднегодовых показателей потребительской (5,9%) и промышленной (4%) инфляции. Выручка российских крупных и средних предприятий несырьевого сектора в 2023 году выросла на 16,4%, до 184,9 трлн рублей, а нефтегазовых компаний — уменьшилась на 3,3%, до 65,8 трлн рублей, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Континента Сибирь»).
Наибольшего роста выручки в процентном отношении добились предприятия, занимающиеся административной деятельностью и оказывающие сопутствующие услуги бизнесу — их доходы увеличились на 38%, до 1,8 трлн руб. По данным аналитиков FinExpertiza, внутри этой отрасли рост оборотов продемонстрировали все сферы.
Доходы крупных и средних предприятий в 2023 году выросли в абсолютном большинстве регионов РФ. Максимальный рост продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1%), Амурской области (+43%), Чечни (+32,3%), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7%), Приморского края (+28%), Чувашии (+27,2%), Смоленской области (+24,7%), Тюменской области (+23,7%), Еврейской автономной области (+23,5%), а также Ростовской области (+23,2%).
Только у предприятий четырех регионов денежные поступления сократились: в Санкт-Петербурге (−14,1%), Кемеровской области (−8,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (−2,7%) и Новгородской области (−0,4%).
|№
|Регионы
|Выручка крупных и средних предприятий в 2022 г., тыс. руб.
|Выручка крупных и средних предприятий в 2023 г., тыс. руб.
|Разница год к году, %
|Разница год к году, тыс. руб.
|1
|Российская Федерация
|226 772 521 406
|250 666 934 285
|10,5%
|23 894 412 878
|2
|Сибирский федеральный округ
|19 754 595 730
|20 979 532 028
|6,2%
|1 224 936 299
|Республика Алтай
|108 575 397
|113 223 354
|4,3%
|4 647 957
|Республика Тыва
|62 999 554
|69 386 154
|10,1%
|6 386 600
|Республика Хакасия
|507 882 795
|534 448 794
|5,2%
|26 565 999
|Алтайский край
|1 220 728 241
|1 315 600 824
|7,8%
|94 872 583
|Красноярский край
|4 734 269 363
|5 288 169 114
|11,7%
|553 899 750
|Иркутская область
|3 309 415 436
|3 546 275 076
|7,2%
|236 859 640
|Кемеровская область — Кузбасс
|4 777 158 704
|4 383 517 535
|-8,2%
|— 393 641 169
|Новосибирская область
|2 515 211 150
|2 937 423 085
|16,8%
|422 211 935
|Омская область
|1 377 362 998
|1 575 435 432
|14,4%
|198 072 434
|Томская область
|1 140 992 092
|1 216 052 662
|6,6%
|75 060 571
|3
|Центральный федеральный округ
|84 741 452 824
|96 964 525 421
|14,4%
|12 223 072 598
|4
|Северо-Западный федеральный округ
|37 848 848 837
|34 913 315 589
|-7,8%
|— 2 935 533 248
|5
|Южный федеральный округ
|13 100 032 353
|15 143 862 619
|15,6%
|2 043 830 265
|6
|Северо-Кавказский федеральный округ
|2 126 583 460
|2 461 801 482
|15,8%
|335 218 021
|7
|Приволжский федеральный округ
|30 100 269 501
|34 443 142 646
|14,4%
|4 342 873 145
|8
|Уральский федеральный округ
|29 270 019 307
|33 879 166 027
|15,7%
|4 609 146 721
|9
|Дальневосточный федеральный округ
|9 830 719 394
|11 881 588 473
|20,9%
|2 050 869 079
В Кузбассе наиболее значительное падение было зафиксировано в добыче угля (−521,2 млрд руб.), а также оптовой торговле этим видом топлива (−190,4 млрд руб.). Среди сибирских регионов наименьший рост выручки у Республики Алтай (+4,3%, или +4,6 млрд руб., до 113,2 млрд руб.).
Напомним, что Новосибирская область попала в топ-10 самых закредитованных регионов России.