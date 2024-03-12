В каких регионах Сибири в 2023 году сократилась выручка у бизнеса?

Алёна Золотова
 
В каких регионах Сибири в 2023 году сократилась выручка у бизнеса?
Фото: Михаил Периков

Стала известна выручка предприятий России за 2023 год. Эти данные опубликовала компания FinExpertiza. Согласно этой информации, Кузбасс оказался на втором месте по стране по падению денежных поступлений в 2023 году.

Общая выручка крупного и среднего бизнеса в России за 2023 год составила 250,7 трлн руб., увеличившись относительно 2022 года на 23,9 трлн руб., или на 10,5%, следует из данных Росстата. Это выше среднегодовых показателей потребительской (5,9%) и промышленной (4%) инфляции. Выручка российских крупных и средних предприятий несырьевого сектора в 2023 году выросла на 16,4%, до 184,9 трлн рублей, а нефтегазовых компаний — уменьшилась на 3,3%, до 65,8 трлн рублей, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Континента Сибирь»).

Наибольшего роста выручки в процентном отношении добились предприятия, занимающиеся административной деятельностью и оказывающие сопутствующие услуги бизнесу — их доходы увеличились на 38%, до 1,8 трлн руб. По данным аналитиков FinExpertiza, внутри этой отрасли рост оборотов продемонстрировали все сферы.

Доходы крупных и средних предприятий в 2023 году выросли в абсолютном большинстве регионов РФ. Максимальный рост продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1%), Амурской области (+43%), Чечни (+32,3%), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7%), Приморского края (+28%), Чувашии (+27,2%), Смоленской области (+24,7%), Тюменской области (+23,7%), Еврейской автономной области (+23,5%), а также Ростовской области (+23,2%).

Только у предприятий четырех регионов денежные поступления сократились: в Санкт-Петербурге (−14,1%), Кемеровской области (−8,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (−2,7%) и Новгородской области (−0,4%).

Регионы Выручка крупных и средних предприятий в 2022 г., тыс. руб. Выручка крупных и средних предприятий в 2023 г., тыс. руб. Разница год к году, % Разница год к году, тыс. руб.
1 Российская Федерация       226 772 521 406       250 666 934 285 10,5%      23 894 412 878
2 Сибирский федеральный округ           19 754 595 730           20 979 532 028 6,2%        1 224 936 299
Республика Алтай               108 575 397                113 223 354 4,3%              4 647 957
Республика Тыва                 62 999 554                 69 386 154 10,1%              6 386 600
Республика Хакасия               507 882 795                534 448 794 5,2%             26 565 999
Алтайский край            1 220 728 241             1 315 600 824 7,8%             94 872 583
Красноярский край            4 734 269 363             5 288 169 114 11,7%           553 899 750
Иркутская область            3 309 415 436             3 546 275 076 7,2%           236 859 640
Кемеровская область — Кузбасс            4 777 158 704             4 383 517 535 -8,2% —         393 641 169
Новосибирская область            2 515 211 150             2 937 423 085 16,8%           422 211 935
Омская область            1 377 362 998             1 575 435 432 14,4%           198 072 434
Томская область            1 140 992 092             1 216 052 662 6,6%             75 060 571
3 Центральный федеральный округ           84 741 452 824           96 964 525 421 14,4%      12 223 072 598
4 Северо-Западный федеральный округ           37 848 848 837           34 913 315 589 -7,8% —      2 935 533 248
5 Южный федеральный округ           13 100 032 353           15 143 862 619 15,6%        2 043 830 265
6 Северо-Кавказский федеральный округ            2 126 583 460             2 461 801 482 15,8%           335 218 021
7 Приволжский федеральный округ           30 100 269 501           34 443 142 646 14,4%        4 342 873 145
8 Уральский федеральный округ           29 270 019 307           33 879 166 027 15,7%        4 609 146 721
9 Дальневосточный федеральный округ            9 830 719 394           11 881 588 473 20,9%        2 050 869 079

В Кузбассе наиболее значительное падение было зафиксировано в добыче угля (−521,2 млрд руб.), а также оптовой торговле этим видом топлива (−190,4 млрд руб.). Среди сибирских регионов наименьший рост выручки у Республики Алтай (+4,3%, или +4,6 млрд руб., до 113,2 млрд руб.).

Напомним, что Новосибирская область попала в топ-10 самых закредитованных регионов России.

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