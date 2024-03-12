Стала известна выручка предприятий России за 2023 год. Эти данные опубликовала компания FinExpertiza. Согласно этой информации, Кузбасс оказался на втором месте по стране по падению денежных поступлений в 2023 году.

Общая выручка крупного и среднего бизнеса в России за 2023 год составила 250,7 трлн руб., увеличившись относительно 2022 года на 23,9 трлн руб., или на 10,5%, следует из данных Росстата. Это выше среднегодовых показателей потребительской (5,9%) и промышленной (4%) инфляции. Выручка российских крупных и средних предприятий несырьевого сектора в 2023 году выросла на 16,4%, до 184,9 трлн рублей, а нефтегазовых компаний — уменьшилась на 3,3%, до 65,8 трлн рублей, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Континента Сибирь»).

Наибольшего роста выручки в процентном отношении добились предприятия, занимающиеся административной деятельностью и оказывающие сопутствующие услуги бизнесу — их доходы увеличились на 38%, до 1,8 трлн руб. По данным аналитиков FinExpertiza, внутри этой отрасли рост оборотов продемонстрировали все сферы.

Доходы крупных и средних предприятий в 2023 году выросли в абсолютном большинстве регионов РФ. Максимальный рост продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1%), Амурской области (+43%), Чечни (+32,3%), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7%), Приморского края (+28%), Чувашии (+27,2%), Смоленской области (+24,7%), Тюменской области (+23,7%), Еврейской автономной области (+23,5%), а также Ростовской области (+23,2%).

Только у предприятий четырех регионов денежные поступления сократились: в Санкт-Петербурге (−14,1%), Кемеровской области (−8,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (−2,7%) и Новгородской области (−0,4%).

№ Регионы Выручка крупных и средних предприятий в 2022 г., тыс. руб. Выручка крупных и средних предприятий в 2023 г., тыс. руб. Разница год к году, % Разница год к году, тыс. руб. 1 Российская Федерация 226 772 521 406 250 666 934 285 10,5% 23 894 412 878 2 Сибирский федеральный округ 19 754 595 730 20 979 532 028 6,2% 1 224 936 299 Республика Алтай 108 575 397 113 223 354 4,3% 4 647 957 Республика Тыва 62 999 554 69 386 154 10,1% 6 386 600 Республика Хакасия 507 882 795 534 448 794 5,2% 26 565 999 Алтайский край 1 220 728 241 1 315 600 824 7,8% 94 872 583 Красноярский край 4 734 269 363 5 288 169 114 11,7% 553 899 750 Иркутская область 3 309 415 436 3 546 275 076 7,2% 236 859 640 Кемеровская область — Кузбасс 4 777 158 704 4 383 517 535 -8,2% — 393 641 169 Новосибирская область 2 515 211 150 2 937 423 085 16,8% 422 211 935 Омская область 1 377 362 998 1 575 435 432 14,4% 198 072 434 Томская область 1 140 992 092 1 216 052 662 6,6% 75 060 571 3 Центральный федеральный округ 84 741 452 824 96 964 525 421 14,4% 12 223 072 598 4 Северо-Западный федеральный округ 37 848 848 837 34 913 315 589 -7,8% — 2 935 533 248 5 Южный федеральный округ 13 100 032 353 15 143 862 619 15,6% 2 043 830 265 6 Северо-Кавказский федеральный округ 2 126 583 460 2 461 801 482 15,8% 335 218 021 7 Приволжский федеральный округ 30 100 269 501 34 443 142 646 14,4% 4 342 873 145 8 Уральский федеральный округ 29 270 019 307 33 879 166 027 15,7% 4 609 146 721 9 Дальневосточный федеральный округ 9 830 719 394 11 881 588 473 20,9% 2 050 869 079

В Кузбассе наиболее значительное падение было зафиксировано в добыче угля (−521,2 млрд руб.), а также оптовой торговле этим видом топлива (−190,4 млрд руб.). Среди сибирских регионов наименьший рост выручки у Республики Алтай (+4,3%, или +4,6 млрд руб., до 113,2 млрд руб.).

Напомним, что Новосибирская область попала в топ-10 самых закредитованных регионов России.