Сколько заработали в 2023 году управляющие компании Новосибирска?

Большинство компаний, работающих в сфере эксплуатации жилого фонда Новосибирска, на текущий момент раскрыли свою финансовую отчетность за 2023 год. «Континент Сибирь» изучил данные о результатах деятельности ведущих новосибирских управляющих компаний (УК), опубликованные сервисом RusProfile, и выяснил, что практически все из них являются прибыльными по итогам года.

В выборке лучших УК (основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе) Новосибирска по выручке за 2023 год, из числа опубликовавших отчетность, лидирует АО «МКС-Новосибирск» с результатом 1,51 млрд рублей (+1% к показателю предыдущего года) и чистой прибылью 7,68 млн рублей (-10%). Компания, согласно данным официального сайта, управляет «порядка 632 многоквартирных домов общей площадью около 2 млн квадратных метров в Новосибирске и Новосибирской области».

На втором месте по выручке за 2023 год среди новосибирских УК находится ООО УК «Дзержинец» (учредитель — АО «МКС-Новосибирск»): выручка — 1,26 млрд рублей (+9%), чистая прибыль — 12,15 млн рублей (-3%). В управлении УК «Дзержинец» находится 388 многоквартирных домов общей площадью около 1,4 млн квадратных метров (по данным сайта компании).

ЗАО УК «СПАС-Дом» с выручкой 885,54 млн рублей (+2%) на третьей позиции по итогам 2023 года. Чистая прибыль УК «СПАС-Дом» составила 282 тысячи рублей (-67%). Компания обслуживает более 600 многоквартирных домов в шести районах города Новосибирска.

Далее по показателю выручки за 2023 год новосибирские УК выстроились в следующем порядке:

ООО УК «Плющихинский» (учредитель и директор — Алексей Джулай): выручка — 848,18 млн рублей (+16%), чистая прибыль — 473 тысячи рублей (-32%);

ООО «УКЖХ Октябрьского района»: выручка — 823,22 млн рублей (-15%), чистая прибыль — 1,13 млн рублей (-86%);

ООО «УКЭЖ «Сибирская Инициатива»: выручка — 759,83 млн рублей (+9%), чистая прибыль — 20,52 млн рублей (-35%);

ООО «Служба Заказчика ЖКХ Ленинского района»: выручка — 593,68 млн рублей (+11%), чистая прибыль — 3,98 млн рублей (-38%);

ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск»: выручка — 541,78 млн рублей (+22%), чистая прибыль — 34,42 млн рублей (+30%);

ООО «КЖЭК «Горский» (учредители — Валерий Червов, ООО УК «Концерн «Сибирь», Дмитрий Червов, Наталья Червова): выручка — 510,83 млн рублей (+10%), чистый убыток — 19,81 млн рублей (-572%);

ООО «УК «Чистая слобода» (учредитель — ООО «КПД-ГАЗСТРОЙ СЕРВИС»): выручка — 477,85 млн рублей (+11%), чистая прибыль — 4,20 млн рублей (-79%).

Следует отметить, что наибольшую прибыль среди вышеперечисленных УК показало ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» — 34,42 млн рублей, а единственной убыточной УК в данном списке стало ООО «КЖЭК «Горский», отрицательный финансовый результат которого составил -19,81 млн рублей.

Первое место по выручке среди всех УК России в 2023 году занимает Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр управления городским имуществом» с показателем 17,15 млрд рублей (+55%) и чистой прибылью 4,04 млрд рублей (-27%).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал сколько заработали в 2023 году крупные новосибирские компании.