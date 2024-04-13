Какие убытки и прибыли показали в 2023 году спортивные клубы Новосибирска?

Спортивные клубы, также как и все российские компании раскрывают свою финансовую отчетность за 2023 год. «Континент Сибирь» изучил опубликованные на текущий момент данные RusProfile о финансовых результатах новосибирских команд мастеров и их конкурентов и выяснил, что большинство из них являются убыточными.

Самый популярный новосибирский спортивный клуб — хоккейная «Сибирь» —продолжает оставаться убыточным, хотя и улучшил финансовые результаты в сравнении с предыдущим годом. Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» закончила 2023 год с убытоком 11,83 млн рублей. Годом ранее показатель составлял 16,62 млн рублей. Выручка ХК «Сибирь» в 2023 году составила 848,87 млн рублей (+67%). Более успешный в спортивном плане омский ХК «Авангард» в отчетный период показал убыток в размере 116,36 млн рублей при выручке 13,78 млн рублей (-97%).

У футбольного клуба «Новосибирск» меньше и убытки, и выручка. Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск» отчиталась по итогам 2023 года об убытке 1,54 млн рублей (в 2022 году -8,19 млн рублей) и выручке 2,60 млн рублей (+45%). Для сравнения, конкурент сибиряков в борьбе за выход в Первую лигу волгоградский ФК «Ротор» имеет по итогам 2023 года убыток в размере 14,34 млн рублей и выручку 31,36 млн рублей (+5%).

Хоккей с мячом не такой высокобюджетный вид спорта, как хоккей с шайбой: ХК «Сибсельмаш» так же не прошедший плей-офф, как и «Сибирь», оказался убыточным по итогам 2023 года (-2,93 млн рублей). Надо отметить, что годом ранее клуб отчитался о 20,64 млн рублей чистой прибыли. Выручка «Сибсельмаша» за 2023 год составила 49,65 млн рублей (+13%). Конкурент новосибирских хоккеистов с мячом ХК «Енисей» из Красноярска сумел не только пробиться в плей-офф, но и добиться чистой прибыли в 12,51 млн рублей (-3%) и выручки 12,56 млн рублей (-3%) по итогам 2023 года.

Чистая прибыль баскетбольного клуба «Новосибирск» — 972 тысячи рублей (+55%), выручка — 2,62 млн рублей (+69%). Финансовые показатели новосибирского волейбольного клуба «Локомотив»: чистая прибыль — 824 тысячи рублей, выручка — 6 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал сколько заработали в 2023 году крупные новосибирские компании.